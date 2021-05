Fronteira: PREFEITURA DE FOZ APONTA PARAGUAI COMO RISCO PARA VARIANTE INDIANA E PEDE BARREIRA NA PONTE

Chico Brasileiro, cumprindo o que havia anunciado na semana passada, enviou ofício ao Governo Federal pedindo barreira na Ponte da Amizade.

Em nota enviada a imprensa a prefeitura de Foz do Iguaçu diz que se antecipou novamente ao defender a instalação de barreiras sanitárias contra covid/coronvaírus na Ponte da Amizade. Anunciou que “o pedido foi reforçado ao governo federal e já leva em conta três situações graves: explosão de casos no Paraguai, colapsando o sistema de saúde do país; a quarentena rigorosa por nove dias na Argentina decretada pelo presidente Alberto Fernández; e a proibição do governo de barrar nos aeroportos de passageiros estrangeiros de voos com origem ou passagem pela Índia, Reino Unido, Irlanda do Norte e África do Sul”.

O informe destaca que o Ministério da Saúde anunciou que vai instalar barreiras sanitárias em portos e aeroportos para prevenir a entrada de novas variantes do coronavírus. A instalação da triagem alcança rodoviárias e rodovias e foi proposta pela prefeitura de São Paulo. O objetivo é evitar que novas variantes do coronavírus se espalhem pelo país. A maior preocupação é com a cepa identificada na Índia.

Prefeito de Foz, Chico Brasileiro, entende que a nova variante pode entrar no Paraná por meio do Paraguai

“Mais de 800 indianos residem no Paraguai, principalmente em Ciudad del Este, fronteira com Foz do Iguaçu. O prefeito Chico Brasileiro já havia alertado sobre a situação há duas semanas durante audiência no Ministério de Saúde. Desde então, os casos no Paraguai explodiram e o Brasil vive sob iminência de circulação da cepa indiana no país”, consta na nota oficial da prefeitura de Foz.

PREOCUPAÇÃO

Segundo a administração municipal, as novas variantes também preocupam o governador do Paraná, Ratinho Júnior. Durante entrevista à imprensa nesta sexta-feira (21) o governador externou essa preocupação com as fronteiras secas com outros países e com o Porto de Paranaguá. Ratinho Júnior aponta para atenção especial às barreiras sanitárias nestes locais, o que já vem sendo defendido por Chico Brasileiro na fronteira com o Paraguai.

A nota reproduz trecho de uma fala do Governador onde ele diz que a situação está sendo monitorada. “Ontem (quinta-feira, 20) tive reunião com o secretário Beto Preto. Existe uma preocupação. Porque também tem uma variante da Argentina e nós fazemos fronteira com a Argentina, apesar que lá estar fechado”, ressaltou. Além disto, o Estado implantou protocolo de controle no Porto de Paranaguá, “desde o início da pandemia”, recordou.

“Tanto é que tivemos poucos casos no Porto de Paranaguá, graças ao protocolo muito rígido que foi feito através da direção do Porto de Paranaguá”, disse. Além dos critérios já adotados, o Paraná vai continuar não vigilante e “torcendo para que essa cepa não se propague como a da Amazônia, que infelizmente trouxe uma segunda onda muito forte”, completou.

PREFEITO DE FOZ QUER BARREIRA NA PONTE

Chico Brasileiro reforçou na segunda-feira (17) aos ministérios da Saúde, das Relações Exteriores e da Defesa, o pedido para instalação de barreiras sanitárias na Ponte da Amizade. A preocupação é com a circulação de pessoas de países e regiões com aumento exponencial da covid e com novas variantes do coronavírus.

Brasileiro citou a decisão de Brasília que proibiu o pouso de aviões provenientes da Índia, entre outros países, no território nacional.

Na quinta-feira (20), a prefeitura de Foz do Iguaçu fechou uma parceria com a Secretaria Estadual de Segurança, que disponibilizou efetivos da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros em apoio à barreira sanitária na ponte. A colaboração foi firmada em reunião com o secretário Rômulo Marinho Soares.

(Da Redação com AMN)

Curtir isso: Curtir Carregando...

Relacionado