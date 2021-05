Foz do Iguaçu: SOLDADO FRUET CRITICA INCOMPETÊNCIA DA PREFEITURA NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA NO MUNICÍPIO

Em discurso na sessão plenária desta segunda-feira (17), o deputado estadual Soldado Fruet (PROS) criticou o novo lockdown decretado pelo prefeito de Foz do Iguaçu, Chico Brasileiro (PSD).

“Lockdown virou sinônimo de ato governamental a cada momento em que a Covid sai do controle. Mas minha pergunta é: em algum momento a Covid esteve sob controle?”, questionou, ressaltando que, no município, os índices da doença sempre estiveram entre 40 e 45% acima da média estadual. “O número de óbitos, comparado com as regionais de Cascavel e Toledo, por exemplo, cujas populações são semelhantes, é maior em 10% e 50%, respectivamente”, apontou.

“O que fizeram Cascavel e Toledo para apresentarem números tão menores que Foz do Iguaçu? Não fizeram lockdown a cada suposta disparada no número de casos, e falo suposta, porque em Foz os casos nunca caíram”, afirmou o Líder do PROS. Ele ressaltou que “os números caem com organização, cuidados, higiene, eficiência da equipe de saúde e cuidados, sejam paliativos, sejam tratamentos para os diagnósticos positivos”.

Segundo o Soldado Fruet, “não se trata Covid prescrevendo paracetamol e mandando para casa esperar porque quando o paciente volta, o organismo já está com sintomas mais fortes e a recuperação é mais lenta e mais difícil”.

AGLOMERAÇÃO NO TRANSPORTE COLETIVO

Para o parlamentar, “o transporte coletivo em Foz, sem dúvida o grande transmissor da doença, é mais um exemplo de incompetência administrativa”. Mas assinalou que “ao invés de aumentar o número de linhas e horários para que cada ônibus circulasse com menos passageiros, se diminuíram linhas e horários, obrigando passageiros a se espremerem nos ônibus, sem qualquer distanciamento social e tampouco tempo hábil de higienização dos veículos após cada viagem”.

Além disso, apontou que “as unidades de saúde e seus profissionais estão abandonados à própria sorte, fazendo o que podem com a pouca estrutura que possuem, isso apesar dos milhões de reais que a Prefeitura alega gastar mensalmente no combate à doença”.

LOCKDOWN SEM EFICÁCIA

De acordo com o Soldado Fruet, “quando o nepotismo administra uma Prefeitura, é o resultado que temos: incompetência e incapacidade de administrar uma crise; mais fácil é dizer que a culpa é do pequeno comerciante e fechar as portas dele”. O deputado não entende que fechar uma loja de roupas, por exemplo, que atende três ou quatro pessoas por dia, será a solução para diminuir os casos de Covid e a utilização de leitos. “A Prefeitura está na mesma metodologia desde março do ano passado, abre e fecha o comércio a seu bel-prazer e, na prática, não tem resultado nenhum”, disse.

Desde março do ano passado, prefeito de Foz vem utilizando medidas como o fecha tudo, mas não há resultados práticos

Na conclusão do discurso, o Soldado Fruet pediu que o prefeito Chico Brasileiro leia os relatórios da Secretaria de Estado da Saúde. “Peça a alguém competente para analisá-los ao senhor e verá que nenhum lockdown decretado em Foz resultou em números menores de Covid na cidade. Peça para alguém estudar os impactos do transporte coletivo na Covid e também os impactos de um tratamento eficaz para os contaminados, isso sim, resultará em números menores”, considerou.

“Seja humilde prefeito, se o senhor não tem conhecimento técnico, se ampare em decisões de especialistas e não de nepotistas antes de tomar decisões que continuam levando à quebra de mais e mais comerciantes”, finalizou o deputado eleito por Foz do Iguaçu.

(Da Redação com Alep)

