Covid: FOZ É A CIDADE COM MAIOR NÚMERO DE ÓBITOS POR 100.000 HABITANTES NO PARANÁ

As estatísticas analisadas pelo professor e matemático Luiz Carlos Kossar reforçam o que a imprensa vem apontando nos últimos dias. Lamentavelmente, Foz do Iguaçu tem o maior número de óbitos causados pela Covid entre todos os municípios do Paraná com população acima de 100 mil habitantes. Com 258 mil habitantes e 627 vítimas fatais, a cidade registra 243 mortes para cada grupo de 100 mil habitantes. Os números contabilizados são até 29 de março de 2021.

Todas as grandes cidades do Paraná, incluindo Curitiba têm índices de mortes bem abaixo dos registrados no nosso Município. Entre as cidades menores, a mais próxima dos números de Foz é Arapongas com 230 óbitos para cada grupo de 100 mil. As mortes em Foz do Iguaçu também estão acima das médias do Paraná e do Brasil. (Veja as tabelas).

ÓBITOS DA COVID-19 NOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ ACIMA DE 100. 000 Hab. Em 29/03/2021 – Fonte: UF de Viçosa – MG HABITANTES Óbito/100.000 habitantes Curitiba 1.948.626 162,47 Londrina 575.377 143,21 Maringá 430.157 168,31 Ponta Grossa 355.336 153,66 Cascavel 332.333 163,09 São José dos Pinhais 329.058 136,41 Foz do Iguaçu 258.248 242,7 Colombo 246.540 156,97 Guarapuava 182.644 100,74 Paranaguá 156.174 148,55 Araucária 146.214 147,43 Toledo 142.645 145,12 Apucarana 136.234 113,77 Campo Largo 133.865 174,81 Pinhais 133.490 194,02 Arapongas 124.810 230,75 Alm. Tamandaré 120.041 184,11 Piraquara 114.970 151,34 Umuarama 112.500 109,33 Cambé 107.341 118,31

Luiz Carlos Kossar afirmou que “com toda ajuda (Governo Federal, Estadual, Itaipu e empresários), a cidade de Foz é a que tem o pior desempenho no combate da COVID-19 entre as outras cidades do Paraná que possuem população acima de 100.000 habitantes. Os dados do infográfico não deixam dúvidas. Os gestores que atuam no combate do vírus estão deixando suas marcas de incompetência”.

CÁLCULO DE ÓBITOS (COVID-19) P/100.000 HABITANTES – Em 29/03/2021 Habitantes Óbitos Covid Óbitos p/100.000 hab Brasil 212.000.000 314.268 148,24 Paraná 11.080.000 16.173 145,97 Foz do Iguaçu 258.000 627 243,02

EM VACINAÇÃO, ESTADO APUROU QUE FOZ ESTÁ EM 190º LUGAR NO PARANÁ

Conforme reportagem publicada em destaque no IguassuNews, um levantamento divulgado na segunda-feira, 29, pelo Governo do Estado mostra o quanto Foz está atrasada no processo de vacinação contra o Coronavírus. Ficou em 190º lugar. Com apenas 9,31% da população vacinada com a primeira dose, Foz ficou atrás de municípios como Francisco Beltrão, Toledo, Capanema, Cianorte, Guaíra, Medianeira, Céu Azul, São Miguel do Iguaçu, Santa Helena, Itaipulândia, Matelândia, Cascavel, Londrina, Maringá e Curitiba.

A secretária municipal de Saúde, a primeira-dama Rosa Jerônimo ainda não se pronunciou sobre os números apresentados pelo governo do Estado. Sobre a interrupção da vacinação no fim de semana, ela afirmou que nesta terça-feira (30), a Secretaria de Saúde seguiu aplicando pouco mais de 100 doses para os idosos com mais de 65 anos e, assim que chegarem novas doses, o cadastro on-line será reaberto no site da Prefeitura.

“O município retomará a vacinação para este público (com mais de 65 anos) e deverá ampliar a faixa etária dos idosos conforme o recebimento de novas doses. A previsão, conforme anunciado pelo Governo do Estado, é que novas doses sejam entregues ainda esta semana”, disse a secretária Rosa em nota oficial. Enquanto isso, nesta terça-feira, 30 de março, saiu mais um boletim confirmando aumento na média móvel de mortes. Foz do Iguaçu soma agora no geral 31.708 casos e 635 mortes.

