“Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja a glória, agora e para sempre! Amém” (2 Pedro 3:18)

O crescimento espiritual é um passo importante para aqueles que já conhecem a Cristo e O aceitaram pela fé. Mas devemos nascer espiritualmente antes de crescer… Somente quando nos tornamos filhos de Deus, se já temos o Espírito Santo habitando em nós, então temos a possibilidade de crescer à semelhança de Jesus. Há muitos que se esforçam para se desenvolver na vida cristã mas, se ainda não nasceram de novo, ficarão frustrados por não alcançarem crescimento genuíno na fé.

E, para termos maior conhecimento sobre a Divina Trindade e da vontade de Deus para nós, temos a Palavra d’Ele, a Bíblia, que, para os cristãos, tanto católicos romanos, quanto para os protestantes, é inerrante e nos serve para, como nela nos é ensinado, para o nosso bem: “Toda Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para repreensão, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra” (2 Tm 3.16,17). Não há como crescer em conhecimento das coisas de Deus sem lermos a Bíblia.

A Bíblia é a inspirada, inerrante, infalível, completa e soberana Palavra de Deus. Se você tem dúvidas sobre isso, consulte na Palavra de Deus o que lá está registrado a respeito (Pv 30.5; Mc 13.31; Is 8.20; Sl 19.7; 2 Tm 3.15; 2 Timóteo 3.10-17, dentre outros). Oremos para que o Espírito Santo abra nossos olhos espirituais realmente e nos dê força para entendermos e seguirmos a Palavra de Deus, pois não devemos nos deixar levar por nossos “achismos” ou próprio entendimento ou de homens em detrimento ao conteúdo das Escrituras Sagradas. Sim, as Escrituras, como um todo, são Sagradas e não só uma parte dela (aquela que nós aceitamos…).

Não se trata de um processo automático na vida do cristão: crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo só será possível através da ação do Espírito de Deus. Pelos nossos próprios esforços não conseguiremos isso, somente pela graça e ação do Senhor. Apenas cooperamos com a obra do Pai em nossos corações. Assim, para crescer espiritualmente, é necessário ter as mesmas atitudes que Jesus, mantendo um relacionamento sincero e crescente com Deus.

Busque crescer espiritualmente e no conhecimento:

Se ainda não crê no Senhor Jesus de todo coração, esse é o primeiro passo! Arrependa-se dos seus pecados e se entregue a Deus completamente.

O crescimento é obra do Espírito Santo. Dê lugar a Ele na sua vida e desenvolva os frutos do Espírito (Gl 5:22-23).

Seja um imitador de Jesus. Conheça-O através de uma amizade sincera e verdadeira.

Conheça quem é Deus, qual a Sua vontade e propósito através da sua Palavra, a Bíblia sagrada. Ouça-a, leia, estude-a com dedicação e empenho.

Viva a vida cristã com a consciência de que o Espírito de Cristo está contigo durante todo o dia. Ouça-O, fale com Ele, busque orientação, peça perdão…

OREMOS: