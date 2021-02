Crise Institucional: RELATOR PEDIRÁ MANUTENÇÃO DA PRISÃO DE SILVEIRA; CENTRÃO CALCULA 350 VOTOS

Deverá ser elaborado um relatório pedindo a manutenção da prisão do deputado federal Daniel Silveira.



O relator do processo que decidirá na Câmara dos Deputados, se será mantida a prisão do deputado Daniel Silveira (PSL), decretada pelo ministro do STF Alexandre de Moraes, é o deputado federal Carlos Sampaio do PSDB (foto ao lado). Promotor de justiça, Carlos Sampaio e já relatou casos polêmicos na Câmara, como o pedido de cassação do então presidente do PP, Pedro Correa, no escândalo do mensalão.

No caso Daniel Silveira, Sampaio já disse haver limites para a liberdade de expressão. Ele, porém, pretende dar um embasamento jurídico no relatório. Tratará inclusive dos dois pontos polêmicos e controversos do mandado de prisão do ministro Alexandre de Moraes. Uma, o fato de ser um mandado de prisão em flagrante. Outro, se se trata de crime inafiançável.

Projeção é que a prisão do deputado federal Daniel Silveira deverá ser mantida pela Câmara dos Deputados

Sampaio antecipou que o caso deve ser tratado com “equilíbrio e sensatez” e que “o assunto não concebe nenhum tipo de posicionamento extremo porque estamos a julgar uma posição extrema”. O relatório já irá refletir o sentimento majoritário apresentado pelos líderes da Câmara em reunião realizada na tarde desta quinta-feira.

A ampla maioria dos líderes se manifestou em favor da manutenção da prisão. Colocaram-se contrários apenas PSL, Podemos, Novo, PROS e PSC. O cálculo é de que serão cerca de 350 votos para que Silveira continue preso. Na reunião, porém, houve muitas críticas ao Supremo Tribunal Federal. Segundo relatos, maiores até do que à postura de Silveira. Mas a avaliação foi a de que a Câmara não estará a julgar a forma como se deu a prisão, mas sim o conteúdo de sua fala.

