Crise no Governo: ‘ESPERO QUE TUDO SIGA NA ESTABILIDADE, LEGITIMIDADE E LEGALIDADE’, DIZ MOURÃO

O vice-presidente general Hamilton Mourão disse à CNN, na tarde desta terça-feira, que espera que tudo siga na “legalidade, legitimidade e estabilidade” após as mudanças no comando das Forças Armadas. Ele também declarou que não participou de nenhum processo de substituição dos militares no governo. “Não participei do processo de substituição em momento algum. Acompanha com interesse esta acomodação dos novos ocupantes e tenho esperança e confiança que tudo siga dentro da legalidade, legitimidade e estabilidade”, disse o vice-presidente.

As três palavras mencionadas por Mourão à CNN são as mesmas utilizadas pelo ex-comandante do Exército, general Villas Boas, quando houve a avaliação das Forças Armadas que o ambiente político nacional era de extrema instabilidade. Naquela época, estava em curso o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff.

Desde que a saída de Fernando Azevedo do ministério foi anunciada nesta segunda-feira, Mourão evitou declarações, mas conversou com generais da ativa e da reserva sobre as mudanças. Fontes disseram à CNN que ele conversou por exemplo com o general Edson Pujol, que hoje foi demitido do comando do Exército. também conversou com o general Fernando Azevedo. A ambos, disse ter o pensamento muito alinhado com eles sobre o emprego e a finalidade das Forças Armadas. Ou seja, que as forças não devem ser força de governo, mas de estado. Mourão, portanto, tem uma visão oposta à de Bolsonaro.

O vice-presidente também conversou com Braga Neto e o questionou se ele iria bancar o interesse do presidente Jair Bolsonaro de politizar as forças. Braga lhe respondeu que esse não era o seu objetivo e que os princípios da legalidade e da Constituição iriam nortear sua gestão na pasta.

EX-COMANDANTE DA AERONÁUTICA DIVULGA VÍDEO SOBRE DEMISSÃO

Tenente-Brigadeiro do Ar Antonio Carlos Moretti Bermudez em 2019. — Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O ex-comandante da Aeronáutica, Antonio Carlos Moretti Bermudez, divulgou um vídeo na noite dessa terça-feira (30) com uma mensagem de despedida. Ele e os comandantes do Exército, Edson Pujol, e da Marinha, Ilques Barbosa Junior, serão substituídos. “Caros integrantes do comando da Aeronáutica, na manhã de hoje, tomei conhecimento da decisão do presidente da República, Jair Bolsonaro, de exonerar-me do comando da Força Aérea Brasileira (FAB). Recebi essa notícia como um bom soldado, que dedicou 46 anos de sua vida a servir ao seu país”, inicia.

“Ao deixar o comando da Aeronáutica, meu sentimento é de gratidão aos que labutaram ao meu lado, direta e indiretamente, para que a Força Aérea, uma instituição de estado, servisse ao povo brasileiro em todos os seus chamados”, continua.

“Portanto, prezados integrantes da Força Aérea, acreditem na relevância da nossa missão que, balizada pelos inarredáveis preceitos constitucionais, coopera para a soberania daquilo que nos cabe: o espaço aéreo. Mantenham o ânimo forte que nos move ao apoio social e o querer audaz para enfrentar os desafios do presente”, pede Bermudez.

‘EU NÃO POSSO, QUEM DECRETA É O PARLAMENTO’, DIZ BOLSONARO SOBRE ESTADO DE SÍTIO

Presidente Jair Bolsonaro em pronunciamento. Foto: Agencia Brasil

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) conversou com apoiadores na frente do Planalto, na noite desta terça-feira (30), e afirmou que “não pode decretar” estado de sítio, medida em que o Governo Federal suspende temporariamente os poderes Legislativo e Judiciário. Bolsonaro disse que “joga dentro da Constituição” e criticou decretos municipais.

“Vamos falar nos limites da Constituição. Lá dentro, está nas cláusulas pétreas o direito de ir e vir, bem como o direito ao trabalho, à dignidade. Quando se fala em estado de sítio, pessoal fala, eu não posso decretar. Quem decreta é o Parlamento. Não existe isso aí. E mesmo no estado de sítio, eu tenho limites e é para uma situação complicada de distúrbio…de qualquer parte do Brasil”, afirmou o presidente.

De acordo com Bolsonaro, decretos municipais não podem exceder os limites da Constituição. “Agora, não pode decretos municipais, como dizem aqui, simplesmente irem além do estado de sítio. Eu jogo dentro da Constituição. Há algum tempo, algumas autoridades não estão jogando nos limites da Constituição”.

