Desarollo: EMBAJADOR ARGENTINO EN MERCOSUR QUIERE NUEVOS ARANCELES PARA IMPULSAR LA PRODUCCIÓN LOCAL

El embajador de Argentina en el Mercosur, Mariano Kestelboim, dijo el domingo que estaba a favor de “un nuevo arancel externo común que promueva el desarrollo productivo”.

Kestelboim, economista de profesión y también embajador de la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi), entidad conformada por los países de América del Sur (excepto Guyana y Surinam) más México, Cuba y Panamá, explicó en entrevista con la agencia de prensa Télam. que el bloque regional “necesita un nuevo Arancel Externo Común (AEC) que se ajuste a las características productivas actuales” y, a su vez, “promueva el desarrollo de capacidades regionales”.

También sostuvo que el Mercosur era “beneficioso” para los países más pequeños del bloque, porque dada la forma en que los países se asocian a nivel global, “es muy difícil avanzar con éxito con estrategias individualistas”.

El funcionario argentino explicó que el AEC se promulgó hace unos 25 años y desde entonces no ha tenido ningún tipo de modificación sustancial, mientras que la estructura productiva local y regional junto con el comercio internacional ha sufrido cambios clave que ameritan una revisión más profunda del AEC.

“Como resultado del avance en los sistemas de control y el desarrollo de las TIC, surgieron fundamentalmente en Asia -y específicamente en China- empresas megaindustriales con capacidades productivas, con capacidades productivas que hace 30 años eran impensables. Esto implicó que las escalas mínimas óptimas crecieran notablemente en industrias como la química, farmacéutica, plástica, que hoy tienen enormes economías de escala y barreras de entrada casi insuperables. De esta forma, hace 25 o 30 años podíamos pensar en tener capacidad productiva en algunas áreas en las que ya no podemos competir ”.

Pero también dijo que “nos parece que una propuesta de reducción lineal y transversal como la propuesta por Brasil no toma en cuenta estas modificaciones estructurales de las capacidades productivas y del comercio internacional que ameritan una modificación más ambiciosa del AEC en el sentido de aumentando los pasos. Si simplemente hacemos una modificación transversal del 10% para todas las posiciones, no seremos impactados con toda la fuerza necesaria para estimular el desarrollo del producto. No es lo mismo cobrar una tarifa a la tecnología que mejora la producción local que a un bien sustituto de uno que se produce aquí. En el primer caso puede ser positivo, en el segundo se desaconseja la fabricación local.

Kestelboim insistió en que la propuesta de Argentina busca “generar un mayor escalonamiento en el nivel de valor agregado; es decir, donde exista una capacidad productiva en la región, no hagamos reducciones arancelarias, “que se seguirán aplicando por” los bienes y servicios que no fabricamos y que necesitamos importar para hacer más competitiva la producción ”.

(Sala de Prensa con MercoPress)

