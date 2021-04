Tragédia: SUBMARINO INDONÉSIO DESAPARECIDO NAUFRAGOU, ANUNCIAM MILITARES

Equipes de resgate localizaram no mar alguns destroços e também objetos que estariam dentro da embarcação.

Destroços do submarino indonésio desaparecido foram encontrados e autoridades militares do país confirmaram que ele naufragou. “Com base em destroços que encontramos e que vêm do KRI Nanggala, mudamos a situação do submarino de ‘perdido’ para ‘afundado'”, disse Yudo Margono, porta-voz da Marinha da Indonésia, em uma entrevista coletiva neste sábado (24).

Imagem de arquivo do KRI Nanggala-402. MARINHA DA INDONÉSIA / VIA AFP – ARQUIVO.

O Nanggala-402 desapareceu com 53 pessoas a bordo, na última quarta-feira (21), durante um treinamento nas águas ao norte da ilha de Bali. O submarino participava de um exercício com torpedo, mas não transmitiu os resultados, como era esperado.

A equipe especial de resgate destacada para a ação encontrou restos do submarino e objetos de dentro do aparelho.

A Marinha estima que a tripulação tinha oxigênio para sobreviver por 72 horas em caso de queda de energia e que o prazo terminou na manhã deste sábado, tornando improvável a sobrevivência dos tripulantes.

Além disso, foi detectada uma mancha de óleo na área onde o submarino naufragou, o que sugere que o tanque quebrou, ou seja, havia um problema técnico no aparelho.

Marinha da Indonésia encontra destroços de submarino afundado.

Na sexta-feira (23), a Marinha encontrou um “objeto flutuante” na área em que o submarino havia afundado, mas não confirmou se era ele.

As autoridades militares anunciaram que o submersível poderia ter afundado a cerca de 700 metros, uma profundidade maior do que aquele submarino, fabricado há 40 anos, poderia suportar.

O KRI Nanggala 402, fabricado na Alemanha, solicitou autorização para mergulhar durante exercícios militares que estava realizando e desapareceu.

Os Estados Unidos enviaram uma equipe de resgate para ajudar a encontrá-lo e a Austrália também enviou dois navios para a área.

(Da Redação com R7)

Curtir isso: Curtir Carregando...