“Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem” (Provérbios 3:11-12)

Por muitas vezes passamos por lutas e tribulações. Em muitas delas aprendemos ou deveríamos aprender. Lembre-se, tudo o que acontece na nossa vida deve apontar para a glória de Deus, até as tribulações. Se engana aquele que acha que aceitar a Cristo é uma maneira de viver sem esforço.

Viver com Cristo é estar ciente que em meio as dificuldades e desafios Deus sempre estará conosco. Saber que Deus está do nosso lado faz toda a diferença em como encaramos os problemas. Não devemos desprezar a Palavra de Deus. Por mais dura que possa ser, são estas palavras que nos levarão a vida eterna.

Deus libera a sua repreensão como quem poda uma planta, o corte é feito para melhorar crescimento do vegetal. Deus nos “poda” de certas coisas que pode parece difícil de se desvencilhar, mas com o tempo percebemos que Ele nos colocou na direção certa. Por isso devemos estar atentos, pois, a disciplina dada por Deus é para o nosso crescimento espiritual e gera bons frutos no aprendizado. Deus quer o nosso bem e não há o que temer!

Nosso Pai Todo Poderoso quer o nosso bem!

– Se o Espírito Santo incomoda o seu coração a fazer – ou deixar de fazer – algo, obedeça. Certamente essa é a melhor escolha a tomar.

– Seja humilde de coração. Um coração humilde aceita a repreensão e a instrução.

Deus deseja o nosso bem. Não há nada que Deus faça que seja para humilhar seus filhos. Caso esteja em pecado, reconheça os eu erro e peça perdão a Deus. Ele é misericordioso.

OREMOS: