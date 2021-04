“Olha para mim, e tem piedade de mim, porque estou solitário e aflito. As ânsias do meu coração se têm multiplicado; tira-me dos meus apertos. Olha para a minha aflição e para a minha dor, e perdoa todos os meus pecados. Olha para os meus inimigos, pois se vão multiplicando e me odeiam com ódio cruel” (Salmos 25:16-19)

Às vezes você se sente solitário e sem valor, os amigos parecem não se importar, e o pior, as pessoas mais próximas, aquelas que você ama, são as mais usadas pelo inimigo para dizer ao teu espírito: ninguém liga para você!!!

Saiba que o amor está no coração e não na boca, palavras não valem coisa alguma para DEUS, não se importe com a voz do inimigo, o verdadeiro amor vem do SENHOR!!!

Aquele que tem DEUS no coração não esta solitário, pois é preferível estar com DEUS e com Seu filho Jesus Cristo, do que estar rodeado de semelhantes que não praticam o amor verdadeiro.

Deus é o nosso refúgio, por isso ao enfrentarmos um problema o lugar para onde devemos ir é a presença de Deus. Ele também é a nossa fortaleza, nosso muro de proteção, nosso escudo e nos protege do perigo!!!

OREMOS:

Senhor Deus, eu lhe peço que afaste de mim as pessoas que têm sido usadas pelo inimigo, e deixe apenas aqueles que me veem com bons olhos, companheiros fiéis cujo coração foi tratado pelo Senhor e está cheio de amor, e não há sentimento de inveja, de intriga, nem de maldade. Coloco estas pessoas nas tuas mãos, e peço para que me ajude a perdoá-las e amá-las. Em nome de Jesus. Amém.

(Com Devocional Diário)

