Foz do Iguaçu: PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, NEY PATRÍCIO, DEBATE COM A ACAMOP O DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO OESTE

Presidente do Legislativo de Foz recebe visita de representantes da Associação das Câmaras de Vereadores do Oeste do Paraná.

O Presidente da Câmara de Foz do Iguaçu, Ney Patrício (PSD), recebeu a visita do Presidente da ACAMOP (Associação das Câmaras de Vereadores do Oeste do Paraná), Jorge Rieger e diretoria. As autoridades dialogaram sobre o desenvolvimento do Oeste, autonomia dos municípios e fortalecimento de laços das cidades da região. Na oportunidade, os representantes da ACAMOP também conheceram toda a estrutura do Legislativo Iguaçuense.

Veja a reportagem da TV Câmara

(Da Redação com CMFI)

Curtir isso: Curtir Carregando...

Relacionado