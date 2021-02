Educação: NOVO ENSINO MÉDIO TEM CONSULTA À COMUNIDADE ATÉ 28 DE FEVEREIRO

No Portal Dia a Dia é possível encontrar vídeos e textos com explicações sobre o Novo Ensino Médio, além de formulários on-line nos quais toda a sociedade pode expressar opiniões sobre o tema. A mudança é fruto da Lei Federal nº 13.415/2017 e acontece em todo o País.

A consulta à comunidade a respeito do Novo Ensino Médio será feita até o próximo domingo, 28 de fevereiro. No Portal Dia a Dia é possível encontrar vídeos e textos com explicações sobre o Novo Ensino Médio, além de formulários on-line nos quais toda a sociedade pode expressar opiniões sobre o tema. A mudança no ensino é fruto da Lei Federal nº 13.415/2017 e acontece em todo o País.

O Novo Ensino Médio será implementado de forma gradual a partir de 2022. O objetivo é promover a autonomia do estudante, que será protagonista do próprio percurso escolar. Além do currículo de base, ele poderá escolher entre quatro itinerários formativos de aprofundamento em uma área de conhecimento ou optar por uma educação técnica ou profissional.

O QUE MUDA

O Novo Ensino Médio conta com algumas mudanças centrais. Em primeiro lugar, o processo de ensino-aprendizagem passa a ser composto por duas etapas: uma constituída pelos conhecimentos da formação geral básica, que são comuns a todos os estudantes, e outra etapa composta pelos itinerários formativos. As duas etapas são obrigatórias, mas os itinerários formativos são de livre escolha pelo estudante, que poderá se aprofundar em uma das quatro áreas do conhecimento: Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza e Ciências Humanas, ou ainda optar por uma formação técnica ou profissional.

Outra mudança diz respeito ao desenvolvimento de competências e habilidades no processo de ensino-aprendizagem, com o objetivo de promover o desenvolvimento do estudante nas dimensões física, intelectual, cultural, social e emocional. Assim, nas aulas da disciplina Projeto de Vida (presente nos três anos do Ensino Médio), o estudante poderá focar em suas escolhas e projetos profissionais.

O Novo Ensino Médio prevê ainda a ampliação da carga horária, que passa de 800 horas por ano para mil horas por ano. Dessa forma, somará de 3 mil horas ao longo dos três anos, 1,8 mil delas destinadas para a formação geral básica e 1,2 mil para a realização dos itinerários formativos.

CONSULTA PARA O REFERENCIAL

O Referencial Curricular é o documento de referência obrigatória para que sejam formulados os currículos de todas as escolas da rede estadual e das redes privadas do Paraná. É esse documento que estabelece o conjunto de aprendizagens a serem desenvolvidas ao longo do Ensino Médio. Por isso, é importante que toda a comunidade participe de seu processo de construção. Para participar basta acessar o Portal Dia a Dia, em que estão disponíveis todos os materiais para consulta, além de vídeos explicativos e formulários para registrar participação. A consulta está aberta desde o último dia 3.

(Da redação com AEN)

