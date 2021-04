Volta as Aulas: MPPR APRESENTA AÇÕES CIVIS PÚBLICAS COM O ESTADO E O MUNICÍPIO DE CURITIBA

O Mnistério Público do Paraná apresentou nessa sexta-feira (16) duas ações ações civis públicas em face do estado e do Município de Curitiba, em que requer, entre outros pontos, a criação de um plano de ação para a retomada das aulas presenciais na rede pública.

O MPPR sustenta os pedidos no Estatudo da Criança e dpAdolescente e na Constituição Federal e cita nos autos estudos da Sociedade Brasileira de Pediatria e da Fiocruz sobre a relaçaõ entre o coronavírus e o público infantojuvenil.

A Promotoria de Justiça da Educação de Curitiba. a 22ª Promotoria de Justiça da Comarca de Londrina, a 8ª Promotira de Justiça da Comarca de Cascavel e a 17ª Promotoria de Justiça de Maringá assinam a petição contra o Estado. A ação ante o Município de Curitiba é de responsabilidade da Promotoria de Justiça da Educação da capital. Conforme as ações, o Ministério Público busca garantir a retomada prioritária das atividades educacionais presenciais “de forma igualitária ente rede pública e privada, compreendendo o ensino infantil, fundamental e médio, com a adoção dos protocolos sanitários já previsto pelo Estado do Paraná, garantindo, assim, o devido acesso das crianças e adolescentes paranaenses ao direito educacional presencial”.

Liminarmente, o MPPR requer com as ações que seja determinada a retomada prioritária das atividadess educacionais presenciais, a retonada imediata das atividades educacionais presenciais na rede pública estadual e a garantia da aparesentação de plano de ação visando à retomada das atividades escolares presenciais, “com indicação dos critérios sanitários e epidemiológicos para definição da liberação e restrição elaboradas pelas autoridades sanitárias, com base em dados oficiais ou, na ausência destes, nos estudos elaborados pelas autoridades estaduais”, pedido mantido no julgamento de mérito.

ENSINO REMOTO

O Ministério Público destaca ainda nas ações que também deve ser respeitada “a opção das famílias pelo ensino remoto de forma exclusiva, nos termos dos artigos 1º e 5º da Lei Estadual 8.991/2020, garantindo aos estudantes que optarem pelo não remoto às atividades presenciais o adequado controle de frequência às atividades escolares remotas por qualquer meio, sem que a ausência às atividades presenciais represente registro de infrequência escolar, de acordo com a Lei 14.040/2020”.

(Da Redação com O Paraná)

