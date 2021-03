Educação: RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS NA REDE ESTADUAL DO PARANÁ É SUSPENSO

Para educadores, governo poderia tomar a decisão com antecedência, evitando desgaste de profissionais, estudantes e suas famílias; categoria segue em trabalho remoto. Em um ano, coronavírus infectou 6,5% da população paranaense.

Diante da gravidade da pandemia de covid-19, o retorno das aulas presenciais na rede estadual de educação foi suspenso nesta sexta-feira, 12. O Governo do Paraná pretendia reabrir os colégios na próxima segunda-feira, 15. Durante toda a semana, educadores intensificaram a cobrança para que a gestão estadual prorrogasse a suspensão da volta às aulas em sala e atividades nos colégios. Autoridades e profissionais da saúde afirmam que o estado vive o pior momento da pandemia.

“Depois do enorme desgaste de trabalhadores, estudantes, pais e mães de alunos, o governo confirmou o adiamento do retorno presencial”, enfatiza o presidente da APP-Sindicato/Foz, Diego Valdez. “Essa demora só gerou incerteza e apreensão em todos.”

Um ano após os primeiros casos de covid-19, o estado enfrenta falta de vagas na rede hospitalar e aumento do número de pessoas infectadas e de mortes. Disseminadas no Paraná, novas variantes do coronavírus tornam a doença mais perigosa.

Em assembleia, educadores da rede estadual aprovaram greve pela vida, caso o Governo do Paraná decida reabrir escolas sem o efetivo controle da pandemia. Desde março do ano passado, os profissionais seguem trabalhando por meio de aulas remotas.

EM UM ANO, CORONAVÍRUS INFECTOU 6,5% DA POPULAÇÃO PARANAENSE

Um ano após os seis primeiros casos serem confirmados no Paraná, em 12 de março do ano passado, 6,5% da população paranaense foi infectada pelo novo Coronavírus ou, mais precisamente, 746.594 dos mais de 11 milhões de moradores do Estado. Em algumas Regionais de Saúde (RS), o índice de incidência da doença é ainda maior. Na 9a RS, que congrega Foz do Iguaçu e outros oito municípios da região Oeste, 10,5% da população pegou a doença.

Os dados constam no Informe Epidemiológico divulgado nesta sexta-feira (12) pela Secretaria de Estado da Saúde. De acordo com o boletim, a doença tem, no Estado, uma taxa de mortalidade de 2%, com 13.228 mortes no período.

A situação também varia entre os municípios. A menor taxa de incidência é em São João do Triunfo, cidade de 15,2 mil habitantes do Centro-Sul do Estado, que teve apenas 1% da população contaminada. No outro extremo está Kaloré, no Vale do Ivaí, onde 20% dos cerca de 4 mil moradores foram diagnosticados com Covid-19, 835 pessoas no total.

PERFIL

Uma tendência recorrente desde o início da pandemia ainda é observada um ano depois: apesar de os mais jovens serem os principais contaminados pela doença, os óbitos ocorrem mais entre os idosos. A média de idade dos casos é hoje de 39 anos, enquanto a dos óbitos é 68 anos.

Pessoas entre os 20 e os 39 anos concentram 43% dos casos – são 323.474 diagnósticos positivos nessa faixa etária. Por outro lado, são 3,8% dos óbitos, com 508 mortos no período. Já entre a população com 60 anos ou mais, foram 103.060 resultados positivos no último ano, menos de 14% do total de casos no Estado. Porém, eles respondem por 76% dos óbitos por Covid-19 no Paraná. Neste um ano, 10.072 idosos com mais de 60 anos morreram por causa da doença no Estado.

O Paraná também registrou 23.294 diagnósticos positivos e 11 óbitos em crianças com idade entre zero e 9 anos e 52.992 casos e 28 óbitos na faixa dos 10 aos 19 anos. Os casos nessa faixa etária são superiores, inclusive, que entre os maiores de 70 anos, que somam 42.140 positivos no último ano. Porém, metade dos óbitos do Paraná estava nessa faixa de idade, 6.868 falecimentos no período.

GRUPOS DE RISCO

Mais de 80% dos mortos pela Covid-19 tinha um ou mais fator de risco associado. Os principais agravantes, além da idade, foram as doenças cardiovasculares (5.077 mortos tinham essa comorbidade), diabetes (3.389), obesidade (1.041) e doença neurológica crônica (934), além de asma e outras doenças pulmonares, doença renal e hepática, imunodeficiência, entre outros fatores. Também faleceram no período dez gestantes e cinco mulheres no puerpério (até 42 dias depois do parto).

Há um ano atuando na linha de frente dos hospitais, unidades de saúde, de pronto atendimento, ambulâncias ou outros serviços de saúde, 17.656 trabalhadores da saúde foram contaminados no período e 241 morreram por causa da doença. Também houve 3.185 notificações entre os povos indígenas, sendo que 1.652 (52%) foram descartadas, 378 suspeitas (12%) e 1.130 casos confirmados, 36% do total. Dez indígenas morreram por causa da Covid-19 no Paraná. Já na população carcerária, foram confirmados 2.693 diagnósticos.

(Da redação com assessoria APP Sindicato e AEN)

