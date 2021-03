Foz do Iguaçu: COLAPSO NA SAÚDE. ESTOQUE DE SEDATIVOS PARA INTUBAÇÃO ACABA HOJE (SEXTA, 19)

Fila de 37 pessoas aguardando vagas de UTI em Foz nesta quinta (18); resultados de exames demorando até 10 dias e impossibilidade de exame RT-PCR em domicílio, apontam para um cenário caótico no curto prazo na Saúde de Foz. Informações foram dadas pelo diretor do Hospital Municipal aos vereadores ontem (18), quando foram anunciadas mais 9 mortes pela Covid-19 nas últimas 24h. Ideias da secretária de Saúde, Rosa Jerônimo, poderão disseminação do vírus.



Durante reunião na Câmara, comandada pelo presidente da Comissão de Saúde do Legislativo, vereador Valdir de Souza – Maninho (foto ao lado), o Diretor do Hospital Municipal de Foz do Iguaçu, Sérgio Fabriz, respondeu a vários questionamentos, dentre eles, sobre a falta de sedativos utilizados para intubação de pacientes afetados pela Covid-19. O estoque só dura mais um dia. A preocupação com estoque de sedativos foi um alerta feito pelo Governo do Estado aos municípios Paranaenses.

Diante da urgente situação, nesta quinta-feira (18), A Secretaria de Estado da Saúde encaminhou para as regionais um novo lote de medicamentos que integram o chamado kit de intubação – conjunto de remédios voltados a auxiliar na intubação de pacientes com nível crítico de evolução da Covid-19. Eles são destinados a 51 hospitais de todo o Paraná. São 76.310 unidades, dentre bloqueadores neuromusculares, sedativos e anestésicos, que foram encaminhados ao Paraná pelo Ministério da Saúde.

“A Secretaria da Saúde está fazendo um esforço muito grande para manter os estoques dos medicamentos do chamado kit de intubação a todos os hospitais que atuam na nossa rede de atendimento em leitos de UTI exclusivos para Covid-19”, afirmou Nestor Werner Junior, diretor-geral da pasta. “Esses medicamentos vão para todas as Regionais da Saúde do Estado para diminuir a pressão sobre o nosso estoque”, disse ele. Segundo o diretor-geral, a secretaria estadual monitora diariamente o estoque e o consumo desses medicamentos no sistema de saúde para avaliar as possibilidades de remanejamento entre hospitais e agilizar sua estratégia de reposição.

NÚMERO DE CASOS DEVE CAIR COM MEDIDAS RESTRITIVAS, MAS FILA DE ESPERA NA UTI CONTINUA

Os vereadores se reuniram de forma virtual com Diretor do Hospital, Sergio Fabriz e também com Adriano Pavan, Coordenador das UPAs e Elaine Cristina, representando a Atenção Básica do Município. Fabriz afirmou que “nos próximos dias devemos redução de procura hospitalar. As medidas que foram tomadas do ponto de vista da restrição estão fazendo com que abaixe nossa curva de casos positivos. Tivemos dias que já atendemos 180, 200 pessoas nas UPAS e nos últimos dias tivemos um pouco de redução, mas ainda não refletiu na diminuição dos internamentos hospitalares”. Além disso, Sérgio afirmou que “atualmente há 34 pessoas aguardando vaga de UTI; 16 de enfermaria e aproximadamente 30 pessoas em observação”.

MORTES CONTINUAM E TOTAL DE VÍTIMAS CHEGA A 523, E MAIS 9, EM APENAS 24H FORAM ANUNCIADAS NESTA QUINTA (18) A Vigilância Epidemiológica de Foz do Iguaçu confirma nesta quinta-feira (18), 210 novos casos de COVID-19, somente nas últimas 24 horas anteriores ao anuncio, totalizando 30.290 casos da doença no município. Dos novos casos, 114 são mulheres e 96 homens, com idades entre 5 meses e 78 anos. Dos 210 novos casos, 189 encontram-se em isolamento e 21 internados. Dos casos confirmados, 487 estão em isolamento domiciliar, com sinais e sintomas leves, e 225 pessoas estão internadas. Óbitos – Foz também registrou mais 9 óbitos em consequência da COVID-19 nas últimas 24 horas, totalizando 523 mortes pela doença no município. As vítimas são 8 homens de 47, 49, 56, 59, 62, 68, 73 e 79 anos e 1 mulher de 62 anos. Um total de 29.055 pessoas já estão recuperadas. Confira o gráfico oficial com os números da Pandemia em Foz:

ATENDIMENTO DE COVID NAS UNIDADES BÁSICAS PODE DISSEMINAR AINDA MAIS O VÍRUS

A decisão da prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Saúde, pasta comandada pela primeira-dama, Rosa Jerônimo (na foto ao lado com o prefeito de Foz), de autorizar teste de Covid em 10 unidades básicas de saúde pode disseminar ainda mais o vírus. Ainda que a secretária de Saúde venha a público dizer que os acessos são em áreas separadas, quem conhece a fragilidade e as constantes aglomerações nas estruturas físicas das UBSs, sabe que o aumento da propagação é possibilidade real. Não há como conter o risco de uma pessoa infectada que passe por essas unidades possam contaminar quem vai ao posto de saúde por outros motivos.

O ideal é separar locais exclusivos para quem está com sintomas de Covid, sendo que o material para o teste pode ser coletado no sistema drive thru, reduzindo a aglomeração de pacientes nas recepções das unidades de saúde onde circulam outros pacientes. A medida está sendo muito questionada, mas a Secretaria respondeu aos vereadores que vai manter a decisão.

Elaine Cristina, representando Diretoria de Atenção Básica, explicou que essa ampliação do atendimento covid para algumas unidades básicas de saúde e no que isso refletiu no atendimento da rede hospitalar. “Conseguimos ampliar acesso ao usuário. Colocando esse atendimento em 10 unidades, distribuímos e fizemos o atendimento. O principal objetivo foi permitir o acesso e também dar a forma adequada de tratamento. Está tudo de acordo com protocolo do Ministério da Saúde”. Na verdade a ideia de canalizar suspeitos de Covid para vários locais diferentes contraria sim as normas e protocolos recomendados pela OMS.

DIFICULDADE DE LEVAR INTERNAMENTO COVID PARA POLIAMBULATÓRIO

A prefeitura sempre vem arrumando justificativas para não implantar locais exclusivos para pacientes com suspeitas ou positivados de Covid. Desta forma, contraria a recomendação de isolamento dos pacientes com o vírus. Na reunião desta quinta-feira na Câmara, houve questionamento por parte dos vereadores a respeito da possibilidade em se equipar leitos Covid na estrutura do Poliambulatório.

Contudo, Sérgio Fabriz, alegou ser “inviável levar o atendimento Covid pra lá, principalmente por conta da rede de oxigênio. Pensamos de levar outro setor do Hospital pra lá, caso precise. Talvez a ortopedia, por exemplo. Os leitos do hospital são mais preparados para atender pacientes mais graves de Covid”.

RESULTADOS DE EXAMES ESTÃO DEMORANDO ATÉ DEZ DIAS

É assustador e inadmissível imaginar que no pior momento da pandemia, com casos aumentando diariamente e número de mortes se multiplicando, a Secretaria de Saúde de Foz do Iguaçu demore até dez dias para proceder o resultado de um teste de Covid. Nesse tempo, principalmente nos casos mais brandos, as pessoas não se isolam preventivamente e com isso nesses dez dias podem estar espalhando o vírus. Esse foi outro ponto questionado durante a reunião na Câmara.

Adriano Pavan ponderou a importância do quadro clínico do paciente no diagnóstico. “A clínica do paciente é determinante, o exame é complementar. Precisamos falar para população que mesmo que o exame não tenha saído, mas se a pessoa não estiver bem, tem que vir pra ser atendida”.

Sérgio Fabriz complementou dizendo que “a questão clínica precede qualquer tipo de exame. Junto com o Prefeito conseguimos no Ministério da Saúde 10 mil exames RT-PCR que estão para chegar. Compramos também uma máquina nova, com recursos da Itaipu, para processar esses exames que vêm do Ministério da Saúde. Quando chegar essa máquina teremos 30 mil exames de RT PCR e poderemos voltar a soltar exames em no máximo 36 horas pelo Hospital Municipal e não precisaremos mandar para o Lacen”.

SECRETARIA DE SAÚDE DIZ QUE É IMPOSSÍVEL FAZER EXAME RT-PCR EM DOMICÍLIO

Mesmo sendo de conhecimento da cidade que a coleta de material para teste de Covid pode ser feito em casa como ocorreu com pessoas acamadas, a Secretaria de Saúde também encontrou empecilhos nessa proposta. A medida pode sim dar uma praticidade e evitar que pacientes com suspeita de Covid saiam de casas e vão às unidades de saúde e outros pontos para fazer o teste, e assim, espalhando o vírus por onde passa.

Questionado também sobre a possibilidade de fazer coleta de exame RT-PCR nos atendimentos domiciliares, Sérgio Fabriz citou entraves. “Não há possibilidade de fazer RT-PCR nas casas porque o material coletado precisa ser colocado em geladeira e tem um tempo pra isso. Senão corre-se o risco de perder qualidade ou o exame. Corremos o risco de soltar muitos exames falsos negativos”. A negativa da Secretaria em mudar a metodologia faz crer que o órgão não é capaz de providenciar térmicas utilizadas para esse fim em muitos tipos de coletas de exame.

(Da Redação com Assessoria da CMFI)

