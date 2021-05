Foz do Iguaçu: TCE CONFIRMA ESQUEMA SUPERFATURAMENTO EM CONTRATO MILIONÁRIO NO HOSPITAL MUNICIPAL, DENUNCIADO PELO DEPUTADO SD. FRUET

Por meio de denúncia do deputado Soldado Fruet, Tribunal de Contas do Estado concluiu que houve superfaturamento da Fundação Municipal de Saúde na contratação de serviços de hemodiálise para o Hospital Germano Lauck.



O Tribunal de Contas do Estado do Paraná julgou procedente a denúncia/representação do deputado estadual Soldado Fruet (foto ao lado), que desvendou um esquema milionário de superfaturamento no Hospital Municipal Padre Germano Lauck.

Valores – O esquema se deu em cima do procedimento de inexigibilidade nº 042/2019, que resultou em quatro contratos, todos com prazo de vigência de 12 meses. O valor unitário restou estipulado em R$ 684,00 (seiscentos e oitenta e quatro reais) por sessão do serviço de hemodiálise, enquanto a tabela do SUS estipula o valor de R$194,20 (cento e noventa e quatro reais e vinte centavos). O valor mensal ficou em R$ 102.600,00 (cento e dois mil e seiscentos reais) e o anual em R$1.231.200,00 (um milhão duzentos e trinta e um mil e duzentos reais).

Constatação – O TCE reconheceu ausência de justificativa adequada do preço estipulado para hemodiálise e, por conseguinte, aplicou multa ao Diretor Técnico da Fundação Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu. Também determinou à Fundação que, em suas futuras contratações, estabeleça os valores a partir de pesquisas de mercado, demonstrando e justificando os montantes encontrados.

O diretor-técnico da Fundação Municipal de Saúde, F. O. C., foi multado em R$ 4.486,00. O auditor do Tribunal aplicou ao diretor-técnico a sanção prevista no artigo 87, IV, da Lei Orgânica do TCE-PR (Lei Complementar Estadual nº 113/2005), que corresponde a 40 vezes o valor da Unidade Padrão Fiscal do Paraná (UPF-PR), indexador das multas do TCE-PR, que, em abril, valia R$ 112,15.

O TCE recomendou que à Fundação Municipal promova as adequações para que as funções de Coordenação Médica passem a ser preenchidas por meio de vínculos internos e não via credenciamento. “Espero que os responsáveis pelas irregularidades sejam devidamente punidos, afinal o dinheiro público merece ser respeitado, principalmente por se tratar de questão de saúde em um momento como este, de pandemia”, afirmou o soldado Fruet.

O deputado sustentou que, ao pagar o valor de R$ 684,00 por sessão, o gasto anual seria de R$ 1,2 milhão, quando poderia ser de aproximadamente R$ 350 mil, destacando tratar-se de “um serviço onde diversas clínicas atuam e consideram a tabela do SUS justa”.

FRUET DENUNCIOU O ESCÂNDALO NO ANO PASSADO

Na representação, protocolada em fevereiro de 2020, o deputado do PROS apontou a ocorrência de supostas irregularidades na Chamada Pública nº 12/19, realizada para a contratação de serviços médicos para atendimento do Hospital Municipal Padre Germano Lauck. O credenciamento foi decorrente do processo de Inexigibilidade de Licitação nº 42/19 e resultou nos quatro contratos com vigência de 12 meses.

“Apenas nesses contratos, a Prefeitura de Foz do Iguaçu desembolsou mais de R$ 27 milhões no ano passado. Mas, além de recorrer ao TCE, já pedi que os Ministérios Públicos Federal e Estadual investiguem as dezenas de contratos firmados pela administração municipal na área da saúde e adotem as providências cabíveis para reparar eventuais danos ao erário”, informou o Soldado Fruet.

Fruet: “Apenas nesses contratos, a Prefeitura de Foz do Iguaçu desembolsou mais de R$ 27 milhões no ano passado”

Além do preço injustificado das sessões de hemodiálise, o relator votou por recomendar à Fundação Municipal de Saúde para que promova as adequações necessárias para que as funções de coordenação médica do Hospital Municipal Padre Germano Lauck passem a ser preenchidas por meio de vínculos internos, devido à sua incompatibilidade com o instituto do credenciamento.

O voto do relator foi aprovado por unanimidade pelos conselheiros do TCE na sessão virtual nº 5/21 do plenário do Tribunal Pleno, concluída em 15 de abril. Cabe recurso da decisão, que está expressa no acórdão nº 794/21 – Tribunal Pleno, disponibilizado na edição nº 2.535 do Diário Eletrônico do TCE-PR (DETC).

(Da Redação com Assessoria)

Curtir isso: Curtir Carregando...

Relacionado