Foz do Iguaçu: DESPERDÍCIO. PREFEITURA GASTA MAIS DE R$ 4 MILHÕES EM REFORA DA SECRETARIA DE TURISMO EM TEMPOS DE LOCKDOWN

Em meio ao caos da pandemia, Chico Brasileiro prioriza obra milionária de embelezamento do prédio da Secretaria de Turismo, para desespero dos profissionais do turismo e de toda a população iguaçuense.

Nesse momento Foz do Iguaçu, um dos destinos turísticos mais visitados do Brasil, precisa de socorro para os profissionais do setor, que é um dos mais afetados pela pandemia. Entretanto, o prefeito Chico Brasileiro insiste em contrariar a lógica, investindo mais de R$ 4 milhões, do dinheiro do contribuinte, em reforma e embelezamento do prédio da Secretaria de Turismo, fechando os olhos e os ouvidos para o grito de desespero dos profissionais do Turismo, que imploraram por auxílio-emergencial municipal.

Cidadão denunciou que ao invés de socorrer os profissionais do turismo, prefeitura vai gastar R$ 5 milhões para construir “um caixote” envolta do imóvel na Avenida das Cataratas

Um internauta passou pela Avenida das Cataratas e viu a obra – na Rodovia das Cataratas. Aquele espaço, originalmente projetado para ser o Centro de Artesanato, após a prefeitura receber imóvel do governo do estado, passou a abrigar a Secretaria de Turismo e agora é chamado de Centro Municipal de Turismo. “O formato é de um caixote envolta do imóvel. Em plena crise econômica que vivemos e o prefeito decidiu fazer esse caixote em torno da Secretaria de Turismo. O custo da brincadeira é de mais de R$ 4.000.000.00. Eu me informei com um amigo que é da prefeitura.”, informou ao IGUASSU News o cidadão indignado. “Faz sentido, num momento como o que estamos vivendo, gastar R$ 5 milhões para fazer um caixote? E me parece que o prédio nem é do Município?”, complementou o cidadão.

Perspectivas do projeto depois de pronto no espaço onde atualmente funciona a Secretaria de Turismo, na Avenida das Cataratas

O IGUASSU NEWS apurou, junto a uma fonte na prefeitura, que havia um projeto de cerca de dois anos atrás, para transformação do prédio em um Centro Municipal de Inovação, para abrigar umas 50 startups de tecnologia. Era um plano do então Secretário Gilmar Piolla. O prefeito Chico Brasileiro, pelo que disseram fontes para essa reportagem, enrolou e atrasou o processo, sendo que, depois, resolveu alterar o edital por conta de uma atualização na planilha de custo da obra. “Imagina quantas UTI´s para a pandemia o Chico (o prefeito de Foz) poderia implantar com esse gasto faraônico? Isso é um absurdo!”, questiona a fonte dessa reportagem.

A estimativa era de um investimento de R$ 2,4 milhões. Ocorre que veio a pandemia e as eleições. Piolla resolveu deixar a Secretaria, mas o projeto da reforma foi doado pelo Fundo de Desenvolvimento e Promoção Turística do Iguaçu, o Fundo Iguaçu, o qual Piolla presidiu. Depois da saída de Piolla, o prefeito resolveu tocar o projeto adiante. E como se vê, o valor praticamente dobrou e a finalidade do que estava projetado foi alterada.

Abortada – Pela proposta original, o Centro Municipal de Inovação deverá funcionar no andar superior do prédio após a reforma. “O local abrigará salas de coworking, startups, networking e business service, tendo à disposição uma estrutura com espaço para reuniões e eventos”, constava no edital inicial que foi substituído por Chico Brasileiro, com gastos em obras, iniciadas em 2020, priorizando o “embelezamento” do prédio, em detrimento da previsão inicial que era a de incentivo e promoção tecnológica naquele local.

(Da redação)

Curtir isso: Curtir Carregando...

Relacionado