Em um ano: LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE FOZ REALIZOU 75 MIL EXAMES PARA COVID-19

Em abril de 2020, o laboratório foi habilitado para realização dos testes RT-PCR, considerado padrão-ouro para detecção do coronavírus.

Desde que habilitado pelo Laboratório Central do Estado (Lacen/PR), em abril de 2020, o Laboratório do Hospital Municipal Padre Germano Lauck já processou mais de 75 mil testes no município e área de abrangência da 9ª Regional de Saúde para o diagnóstico da Covid-19.

Esse cenário só foi possível por meio de parceria com a Universidade Federal da Integração Latino-Americana (Unila), e os apoios da Prefeitura de Foz do Iguaçu e da Itaipu Binacional. Os testes realizados são do tipo RT-PCR, exame de metodologia eficaz e preciso, considerado padrão-ouro para detecção do Sars-CoV-2, vírus causador da Covid-19. Em março deste ano, a aquisição pela Itaipu de um equipamento de alta tecnologia, possibilitou mais um avanço para o laboratório municipal: agora é possível obter os resultados dos exames em 24 horas, dependendo do horário da coleta.

O biomédico Rafael dos Santos da Silva, do laboratório municipal, e a professora Maria Leandra Terencio, da Unila

De acordo com o biomédico Rafael dos Santos da Silva, que está à frente do Laboratório Molecular desde o início da pandemia, é preciso destacar o papel da Fundação Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu, que administra o laboratório e é responsável por toda a estrutura, equipamentos, reagentes e insumos. “A estrutura do nosso laboratório, o aumento de recursos humanos, juntamente com avançada tecnologia, vem garantindo rapidez e qualidade no diagnóstico do coronavírus, beneficiando toda a sociedade”, destaca Silva.

O diretor da Fundação Municipal de Saúde, Sergio Fabriz, destaca que, “além das parcerias, o esforço comum de todas as equipes envolvidas têm sido intenso, mas recompensado pelo cumprimento de nosso papel ao retornar à população todo o investimento e confiança depositados em nossa administração”.

(Da Redação com PMFI)

