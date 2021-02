Emprego: EM FOZ DO IGUAÇU FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE ABRE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

As vagas são para técnico (a) em enfermagem, fisioterapeuta e fonoaudiólogo (a); contratação será imediata.

A Fundação Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu torna pública a realização de Processo Seletivo Simplificado (PSS), divulgado oficialmente no Diário Oficial do Município e no site do Hospital Municipal Padre Germano Lauck.

A necessidade da instituição surge do aumento da demanda assistencial, o que gerou a motivou a contratação de pessoal em caráter emergencial e por tempo determinado, garantindo desta maneira a prestação de serviços de saúde aos seus pacientes.

O PSS será destinado à contratação imediata de profissionais nas seguintes funções: técnico (a) em enfermagem (com e sem experiência), fisioterapeuta e fonoaudiólogo (a). A inscrição não será cobrada.

Inscrições

As inscrições serão efetuadas pessoalmente, a partir desta terça-feira (23), no setor do Protocolo do Hospital Municipal Padre Germano Lauck, localizado na Rua Adoniran Barbosa, nº 370 – Jardim Central, no período das 08h às 12h e das 13h às 16h30 . O candidato deve apresentar sua ficha de inscrição, devidamente preenchida. O recrutamento se recebe por meio de entrevista pessoal. Os profissionais precisam ter disponibilidade para início imediato das atividades.

O edital, bem como todas as demais informações e o requerimento de inscrição, podem ser acessados ​​no site da instituição www.hmpgl.com.br , na aba concursos (PSS 001/2021).

(Da Redação com AMN)

