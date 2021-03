Enfrentamientos y muerte: MANIFESTACIÓN FUERA DE CONTROL EN ASUNCIÓN

El comandante de la Policía, Francisco Resquín, confirmó el fallecimiento de una persona, tras la manifestación ciudadana de este viernes en la zona del Congreso Nacional. También reportó 18 heridos en La Marcha Anticorrupción.

El director del Hospital de Trauma, el doctor Agustín Saldívar, confirmó el fallecimiento de una persona tras la manifestación en el microcentro de Asunción, que derivó a un enfrentamiento entre agentes de la Policía Nacional y los manifestantes.

La víctima fatal sería un civil identificado como Alejandro Daniel Florentín, de 32 años, quien aparentemente fue víctima de un ataque con arma blanca a la altura del corazón, según sostuvo el profesional en entrevista con Abc Tv.

Cerca de las 20:00, se registraron los primeros conflictos en las inmediaciones del Congreso, entre efectivos de la Policía y un grupo de ciudadanos que acudieron hasta las inmediaciones del Congreso. La protesta es contra la corrupción y a fin de reclamar una respuesta inmediata al gobierno del presidente Mario Abdo Benítez ante las carencias en el sistema sanitario en plena pandemia del COVID-19.

No se sabe a ciencia cierta cómo comenzaron los incidentes, pues repentinamente aparecieron los carros hidrantes, la policía montada y los gases lacrimógenos. También se escucharon disparos. Se presume que hubo infiltrados, lo que generó la represión de la Policía.

Se están registrando mayores incidentes luego de que un grupo de jóvenes encapuchados provocaron a los agentes ante la reacción de los efectivos, que salieron inmediatamente a reprimir con disparos de balines de goma así como los gases lacrimógenos.

“Se trata de un grupo de barras bravas que quisieron llegar hasta el Palacio de Gobierno, ellos atropellaron el cordón policial que se implementó entre 14 de Mayo y Paraguayo Independiente, nosotros en cumplimiento de la Ley 1066 que prohíbe manifestarse hacia el Palacio de Gobierno ahí entramos en acción”, señaló uno de los agentes oficiales.

Posteriormente los manifestantes se reagruparon y se trasladaron hasta las inmediaciones del Panteón de los Héroes y en otras calles de la capital como la zona de Palma y Nuestra Señora de la Asunción, provocando a su paso destrozos y otros hechos vandálicos para amedrentar a los efectivos, como por ejemplo atropellando los locales de ventas, casas localizadas en la zona e incluso instituciones como la propia Comandancia.

Incluso a través de las entrevistas televisivas a tempranas horas se logró presenciar la incautación de varios cuchillos, palos, máscaras, entre otros. El llamado fue realizado por varios ciudadanos a través de las redes sociales. Lo que pretendía ser una manifestación pacífica salió de control por la infiltración de vándalos.

MANIFESTACIÓN EN ALTO PARANÁ

Ciudadanos del departamento de alto paraná se sumaron a la convocatoria de manifestación contra el gobierno este viernes y se congregaron en ciudad del este, donde criticaron la gestión del actual presidente de la república, mario abdo benítez.

Los ciudadanos de Alto Paraná se manifestaron en la rotonda Oasis de Ciudad del Este, donde criticaron duramente al Gobierno de Mario Abdo Benítez, informó el corresponsal de la zona Wilson Ferreira.

La medida de fuerza se da en apoyo a la convocatoria realizada por ciudadanos autoconvocados frente al Congreso Nacional, tras un hartazgo general por diferentes hechos, como la severa crisis sanitaria, social y económica, además de la incapacidad de respuesta del titular del Poder Ejecutivo.

“Es triste, estamos cansados, vivimos de pollada en pollada, el pueblo le está salvando al propio pueblo. No tenemos Gobierno, no tenemos nada, estamos cansados, los brasileños mandan más en nuestro país que los propios paraguayos”, remarcó una de las ciudadanas identificada como Hilda Penayo.

Entre otras cosas, sostuvo que Alto Paraná ya no le reconoce como Gobierno a Abdo Benítez y que ya no se van a doblegar ante decretos, porque ya perdió la confianza del pueblo.

“Le quiero dejar bien claro a este Gobierno que Alto Paraná ya no le reconoce como Gobierno. Queremos destituirle porque es un inoperante, un inútil, que desde que subió nos tiene en zozobra, en amenaza, entonces nosotros ya perdimos la confianza, así que no nos amenaces de que nos vas a meter en cuarentena, porque nosotros queremos trabajar, en los hospitales no hay remedios y nadie va a acatar ningún decreto”, remarcó.

