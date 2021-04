Pandemia: PREFEITURA DE FOZ ANUNCIA RETORNO GRADATIVO DAS AULAS PRESENCIAIS NA REDE MUNICIPAL

Alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental de cinco escolas retomarão as atividades presenciais no dia 3 de maio; monitoramento será feito pela Vigilância Epidemiológica.

O retorno das aulas presenciais na Rede Municipal de Ensino de Foz do Iguaçu está previsto para o dia 3 de maio, com turmas de 1º e 2º anos do Ensino Fundamental de cinco escolas municipais. A volta gradativa dos alunos às salas de aula foi proposta pelo Comitê de Enfrentamento à Covid-19 e será monitorada pela Secretaria de Saúde. A rede municipal atende 25 mil alunos e envolve mais de 3 mil profissionais da educação.

De acordo com a Secretaria de Educação, o retorno das aulas presenciais acontecerá, inicialmente, nas escolas Jardim Naipi, Princesa Isabel, Papa João Paulo I, Osvaldo Cruz e Josinete Holler. No dia 30 de abril, alunos e professores farão testes de RT-PCR para um retorno seguro às atividades escolares no dia 03 de maio. Um membro da família deverá acompanhar o aluno no dia da testagem, que será organizada pela Vigilância em Saúde.

“Definimos as escolas por região da cidade para podermos acompanhar também o funcionamento do transporte público e privado. Nossa ideia é retornar semanalmente com mais unidades até termos todas em funcionamento, mas tudo vai depender desta primeira análise”, disse a secretária de educação, Maria Justina da Silva.

Em live transmitida pelo Facebook da Prefeitura de Foz do Iguaçu na noite desta quinta-feira a secretária, ao lado do prefeito Chico Brasileiro, também anunciou que, a partir de segunda-feira (26), poderão ser retomadas as aulas presenciais do terceiro ano do ensino médio nas instituições privadas, com limitação de 30% da capacidade.

PROTOCOLOS DE PREVENÇÃO

O retorno dos alunos respeitará todos os protocolos de segurança em vigor, como o uso obrigatório de máscaras, distanciamento, higienização das mãos e limitação de 30% da capacidade das salas. Desta forma, as atividades serão no formato híbrido, com aulas presenciais e remotas, de acordo com o número de alunos por sala. O protocolo prevê, ainda, a aferição de temperatura na entrada da escola e implantação de tapetes sanitizantes para limpeza dos calçados.

PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Em fevereiro deste ano, a Secretaria de Educação distribuiu mais de 3 mil kits com materiais de apoio e equipamentos de proteção individual (EPIs) aos servidores das 50 escolas e 41 Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs). Cada servidor recebeu uma mochila personalizada, agenda, máscaras e protetores faciais. Até a próxima semana, a SMED entregará jalecos para todos os profissionais da educação, inclusive estagiários.

Os EPIs integram o Protocolo Sanitário, Administrativo e Pedagógico, que considera as medidas de enfrentamento à pandemia do coronavírus. Cada unidade escolar também recebeu um recurso emergencial do Governo Federal para as rotinas de higienização e desinfecção, incluindo a compra de álcool em gel e máscaras para aquelas crianças que não puderem dispor do equipamento de proteção.

AULAS REMOTAS

A Secretaria de Educação mantém as aulas remotas e as atividades on-line para os alunos da rede pública. Os materiais são entregues quinzenalmente nas unidades escolares e os conteúdos também são disponibilizados em plataforma digital. Foz tem hoje 17.850 alunos matriculados em 50 escolas e 7.686 crianças matriculadas em 41 CMEIs.

(Da Redação com PMFI)

