Fronteira: NOVO DIRETOR DA ITAIPU NO PARAGUAI PROMETE TRABALHAR NA REVISÃO DO ANEXO C DO TRATADO BINACIONAL

O novo diretor paraguaio da Itaipu Binacional, Manuel María Cáceres, disse que uma de suas áreas de trabalho prioritárias será a revisão do Anexo C do Tratado. Além disso, ele prometeu manter o mesmo esquema na instituição.

Manuel María Cáceres foi a Mburuvicha Róga na manhã desta quinta-feira (25) para se encontrar com o Presidente da República, Mario Abdo Benítez, depois de ter sido confirmado ontem como novo chefe da Itaipu. Em entrevista coletiva, ele agradeceu ao presidente a confiança dada ao confirmá-lo no cargo que ocupará interinamente, até obter a “aprovação” do Senado.

Manuel María Cáceres, novo diretor paraguaio de Itaipu (foto: Diario Hoy)

Ele também disse que está voltando ao país depois de servir como embaixador nos Estados Unidos para colaborar com o atual governo. “Vamos trabalhar, o compromisso com os desafios é grande”, disse o diretor paraguaio da binacional.

Cáceres garantiu que um dos principais pontos em que trabalhará será tudo o que diz respeito à revisão do Anexo C do Tratado de Itaipu, de forma a dar todo o suporte e suporte técnico necessário. “Itaipu tem gente altamente qualificada, continuaremos a ter todos os técnicos que lá trabalham”, confirmou durante a conferência, destacando que ficará encarregado de trabalhar “com as pessoas que estão lá” sem fazer mudanças.

Sobre sua eventual confirmação no Congresso, ele afirmou que se dirigirá aos senadores para discutir o assunto, mas reiterou que a decisão final caberá a eles.

ANEXO C DO TRATADO DE ITAIPU

Em fevereiro a Casa Civil da Presidência da República do Paraguai recebeu do Ministério das Relações Exteriores do vizinho país a documentação técnica sobre o Anexo C do Tratado de Barragem de Itaipu, prevista para renegociação com o Brasil em 2023. A documentação, elaborada ao longo de 2020 pela Equipe de Negociação formada pelo governo paraguaio, aborda este anexo, onde estabelece que cada país receba 50% da energia, mas deve vender ao outro parceiro o que não utiliza. A renegociação ocorrerá no 50º aniversário do Tratado que rege a operação e distribuição da energia gerada pela hidrelétrica compartilhada pelos dois países.

A documentação é o resumo do trabalho de 50 técnicos e especialistas indicados pelo governo de Mario Abdo Benítez para avaliar as necessidades energéticas do Paraguai nas negociações que o país terá de enfrentar com o Brasil nos próximos anos. A documentação também inclui “expectativas” das necessidades de consumo de energia que o Paraguai terá na próxima década e que deverão ser expostas durante a negociação.

Apesar de ter a barragem de Itaipu, o Paraguai carece de infraestrutura para distribuir a corrente por todo o país e as falhas de energia são frequentes com as menores chuvas. Além disso, o governo prevê que no futuro a demanda por energia aumentará, tanto pelo aumento do consumo da sociedade quanto por suas intenções de atrair o investimento estrangeiro que estabelece suas indústrias no país. A ideia é evitar “a política de confronto” com o Brasil, por ver o país vizinho como parceiro comercial “em um empreendimento”.

Por parte da Itaipu Binacional, lado brasileiro, também há um estudo técnico a ser entregue em breve ao Ministério das Minas e Energia para subsidiar a pasta nos estudos sobre a revisão do “Anexo C” do Tratado de Itaipu. O documento, que trata da comercialização de energia da hidrelétrica entre Brasil e Paraguai, vence no fim de 2022.

(Da redação com Diário Hoy e Folhapress)

