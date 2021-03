Entrevista: VEREADORA ANICE DESTACA IMUNIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO COMO PRIORIDADE

A vereadora Anice Gazzaoui (PL) abordou metas para um mandato participativo; prioridade de imunização aos profissionais da educação e faliu também sobre projeto de lei que penaliza fura-fila da vacinação.

“Quando falamos em trabalhadores da educação, temos além dos professores, o pessoal do administrativo, da copa, da limpeza, da portaria. Temos de resguardar o direito da saúde a esses profissionais. São pessoas que estarão na linha de frente, no trabalho direto com crianças e familiares. É importante que sejam imunizados e entrem nesse calendário de prioridades”, destacou a vereadora Anice. Além disso, a parlamentar falou de um projeto de sua autoria, que está tramitando na casa, que visa penalizar pessoas que furarem a fila da vacinação.

Outro ponto abordado pela vereadora Anice foi o projeto Foz Conhecendo Foz, em que a articulação foi uma iniciativa da parlamentar, que teve apoio do Executivo. “Esse projeto foi um sucesso, estamos hoje muito felizes com o resultado. Além de dar emprego aos profissionais do turismo, dá oportunidade dos cidadãos de visitarem os pontos turísticos”, finalizou.

