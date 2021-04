Pandemia: EM FOZ, POR DESORGANIZAÇÃO, IDOSOS SE AGLOMERAM PARA TOMAR 2ª DOSE DA VACINA CONTRA A CIVID-19 EM POSTO DE SAÚDE

Moradores não sabiam ou não conseguiram agendar horário e procuraram unidade nesta segunda-feira (19). Município abriu agendamento para a imunização de idosos com 62 anos.

Desorganização, falta de planejamento e falhas no sistema foram os problemas que os moradores enfrentaram aguardando em uma fila que chegou na calcada do posto de saúde. no oeste do Paraná, nesta segunda-feira (19).

A prefeitura abriu, pela primeira vez, o agendamento pela internet no domingo (18), mas muitos idosos não sabiam sobre o cadastro e ficaram horas na fila esperando para serem imunizados.

Funcionárias do posto contaram que algumas pessoas chegaram as 6h, sendo que o horário agendado era 8h.

“Estou desde às 8h na fila e agora a mulher chega e fala que tem que remarcar”, disse Estelita Soares da Silva.

“Vim fazer um favor para o meu vizinho que é cego e a esposa dele não anda. A segunda dose que ele deveria tomar ficou agendada para hoje. Eles me ligaram dizendo que estava acontecendo alguma coisa no posto, chego aqui e encontro essa aglomeração. Recomendam distanciamento, para ficar em casa, mas aqui pode pegar Covid ?”, desabafou outra idosa.

“O meu marido teve um AVC há 20 anos, trouxemos ele quase no colo. Na primeira vez não teve quase ninguém e, por isso, pensei que chegando aqui não ia ter tanta gente. Agora, ele está dentro do carro e quer ir embora. As mulheres disseram que quando chegar a vez dele elas virão atender aqui. Isso é um absurdo. É uma barbaridade essa quantidade de gente, corremos o risco de se contaminar”, disse Marlene Martins Lopes, de 72 anos.

A Coordenação de Imunização de Foz do Iguaçu justificou a aglomeração dizendo que muitas pessoas decidiram antecipar a data para tomar a segunda dose da vacina.

O município alegou ainda que a criação de um sistema de agendamento foi necessária a partir do momento que a imunização começou a ser feita das unidades de saúde. O agendamento organizou o fluxo de pessoas nos postos.

“Aconteceu que todas as pessoas que tinham a vacina para tomar nesta semana resolveram ir hoje na unidade. Algumas não conseguiram se cadastrar, outras tinham que tomar no dia 23, mas se cadastraram para hoje, e isso acarretou que as pessoas que tinham que tomar hoje não conseguiram horário. Acabou criando essa situação”, explicou Adriana Dias Lourenço Izuka.

IDOSOS COM 62 ANOS

A Secretaria Municipal de Saúde ampliou a vacinação contra a Covid-19 para idosos com 62 anos. Pessoas a partir desta idade podem fazer o agendamento da primeira dose pela internet ou nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs).

As primeiras doses serão aplicadas nesta terça-feira (20) das 11h às 17h na sede da Vigilância em Saúde, e das 8h às 18h no estacionamento do Shopping Catuaí.

Foz do Iguaçu recebeu, na sexta-feira (16), 5.505 doses de vacina contra a Covid-19, sendo assim destinadas: 5.015 idosos, 340 trabalhadores da saúde e 150 profissionais das forças de segurança.

