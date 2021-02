Mundo: ONDA DE FRIO DEIXA AO MENOS 20 MORTOS E 5 MILHÕES SEM ENERGIA NOS EUA

O presidente Joe Biden declarou emergência e liberou assistência federal para o Texas, que registrou temperaturas de até -22º C.

A queda das temperaturas na região central e Sul dos Estados Unidos deixou dezenas de mortos e mais de 5 milhões de pessoas sem luz devido à sobrecarga da rede elétrica, de acordo com as autoridades locais. Tempestades de neve atingiram até mesmo alguns estados que estão pouco acostumados com tanto frio, como o Texas. De acordo com o jornal The New York Times, pelo menos 20 pessoas morreram nos últimos dias devido à exposição às baixas temperaturas ou em tentativas de sobreviver ao frio.

Em Houston, no Texas, uma jovem morreu após inalar monóxido de carbono por deixar o carro ligado na garagem para se aquecer, segundo a publicação. Uma pessoa em situação de rua também foi encontrada morta na cidade.

Mais de 5 milhões de pessoas sofriam com a falta de luz no país. O principal estado afetado foi o próprio Texas, onde mais de 4,1 milhões estavam sem luz em meio ao aumento da demanda por aquecimento na madrugada desta terça-feira (16), segundo o site PowerOutage.us.

“A rede elétrica do Texas não foi afetada. A capacidade de algumas empresas de gerar energia foi congelada”, disse o governador do Texas, Greg Abbott, em rede social. “Elas estão trabalhando para que a geração [de energia] volte à normalidade”.

A companhia de energia elétrica Ercot, que opera no Texas, disse que está fazendo rodízios controlados para dar conta da alta demanda.

No entanto, residentes do estado reclamam que os cortes têm sido prolongados. Stephen Streiker, morador da cidade de Irving, disse na segunda à noite ao jornal The Washington Post que estava sem energia elétrica havia mais de 28 horas. “Qualquer tipo de aquecimento que nós tínhamos no nosso apartamento se foi”, disse Streiker à publicação. “Sobraram um pacote de baterias e velas e o calor de um cachorro salsicha … Vamos ter que sair daqui”.

Em meio à falta de luz, as autoridades tiveram de fechar postos de vacinação contra a Covid-19 em partes do Texas. Já em outros locais do estado, a falta de luz e falhas em geradores comprometeram o estoque de imunizantes que necessitam ser armazenados em temperaturas mais baixas em refrigeradores especiais.

A fim de aproveitar as vacinas antes que elas vencessem, foi preciso distribuir às pressas 8.400 doses para vacinar pessoas em hospitais da região, segundo Lina Hidalgo, juíza do condado Harris, onde fica localizada a cidade de Houston.

“Àqueles que estão sem energia, eu sei que vocês estão frustrados”, afirmou Hidalgo. “A situação deve piorar antes de melhorar. É alta a possibilidade de que faltará luz para essas pessoas até que o tempo melhore, o que deve demorar alguns dias”

Na cidade de Abilene, também no Texas, a queda de energia provocou interrupções em três estações de tratamento de água, informou o New York Times. As autoridades locais pediram à população que economizasse energia para que o serviço pudesse ser restabelecido mais rapidamente.

A situação fez o presidente Joe Biden declarar emergência na segunda-feira (15) e liberar assistência federal para o Texas. As temperaturas previstas para o estado variam entre -2º C e -22º C. Os aeroportos de Houston foram fechados devido ao frio e à neve.

O termômetro chegou a marcar -25°C em Oklahoma City, no estado de Oklahoma, -35º C em Norfolk, em Nebraska. Hibbing, no estado de Minnessotta, teve seu dia mais frio já registrado, com -39º C.

Segundo o Washington Post, um tornado provocado pela onda de frio atingiu o ainda estado da Carolina do Norte na segunda-feira, deixando ao menos três mortos e dez feridos.

Ainda de acordo com o jornal da capital americana, a onda de frio levou a rede de supermercados Walmart a fechar mais de 500 lojas no país “para a segurança dos nossos funcionários e consumidores”.

Em Little Rock, no estado do Arkansas, as autoridades locais planejam transformar uma arena multiuso em abrigo temporário para pessoas em situação de rua.

No estado da Louisiana, o frio também gerou cortes de luz, além de bloqueios de estradas. Cerca de 110 mil casas e estabelecimentos comerciais no estado ficaram sem luz na segunda à noite.

Milhões de pessoas também ficaram sem luz devido ao frio no México, informou a Reuters. De acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia, as baixas temperaturas registradas nos EUA se devem a uma massa de ar vinda do Ártico. A previsão é que o frio continue nos próximos dias, e uma tempestade de neve está prevista para chegar na quarta-feira (17) ao Texas e a outros estados da região.

(Da Redação com Folhapress)