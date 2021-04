Fila aumentando: CIRURGIAS ELETIVAS ESTÃO SUSPENSAS POR MAIS 30 DIAS

Prefeitura baseia-se em posicionamento do Governo Estadual para prorrogar a suspensão dos procedimentos cirúrgicos eletivos hospitalares na rede pública. A justificativa é o aumento de internações pela covid-19.

Por meio de portaria, o Governo do Estado prorrogou por mais 30 dias a suspensão dos procedimentos cirúrgicos eletivos hospitalares na rede pública, conforme a resolução nº 355/2021 da Secretaria Estadual de Saúde. A normativa é necessária, segundo nota à imprensa, dado o aumento de casos de internações em decorrência da covid-19. O objetivo é otimizar o uso de medicamentos anestésicos e relaxantes musculares, bem como a ocupação de leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) para o atendimento exclusivo à doença.

“Estamos com grande dificuldade em adquirir a medicação e, é importante que se diga, que não é por falta de recursos financeiros, mas por falta do produto no mercado brasileiro. Diante disso, fica inviável a realização de cirurgias que demandam UTI”, disse, nesta segunda-feira, 5, a secretária de Saúde do Município, Rosa Jeronymo. Aproximadamente cinco mil cirurgias eletivas estão paradas em Foz do Iguaçu.

Segundo a portaria estadual, a suspensão pode ser estendida ou reduzida de acordo com a disponibilidade de medicamentos, leitos e conforme a situação epidemiológica da doença no Paraná. “Procedimentos de exames e cirurgias de baixa complexidade, que não necessitam de leito de UTI ou algum desses anestésicos e relaxantes musculares, continuarão ocorrendo. É preciso paciência e a compreensão de todos, de que neste momento os esforços devem se concentrar no combate à covid-19. Não queremos perder mais vidas para esse vírus ou deixar os pacientes sem o devido atendimento”, acrescentou a secretária.

PROCEDIMENTOS EM ANDAMENTO

Os pequenos procedimentos e cirurgias de baixa complexidade estão sendo realizados no Poliambulatório Nossa Senhora Aparecida, no Porto Meira. O poliambulatório realiza procedimentos cirúrgicos como de remoção de lipoma, cisto, vasectomia, lesão de pele, escarificação e cauterização, tumoração, fibroma, corpo estranho, entre outros.

“Estes procedimentos demandam apenas anestesia local, com altas no mesmo dia. Este tipo de cirurgia ambulatorial proporciona maior segurança e retorno rápido do paciente ao seu ambiente familiar, sem necessidade de internamento ou de algum dos medicamentos em falta no mercado”, explica o diretor da Fundação Municipal de Saúde, Sérgio Fabriz.

NÚMERO DE MORTES SEGUE MUITO ALTO

Nesta segunda-feira, 5, a prefeitura de Foz admitiu, em nota oficial, que o número de internamentos e de mortes pela covid-19 ainda é preocupante. Em 24 horas foram registradas mais seis mortes e com isso Foz contabiliza 677 óbitos pela doença desde o início da pandemia. Ainda que a média móvel tenha apresentado redução, o novo boletim confirmou mais 42 novos casos de Covid. Ao todo, o município registrou 32.085 casos da doença.

No momento, 270 pessoas estão em isolamento domiciliar, com sinais e sintomas leves, e 160 internadas, sendo 111 em Unidades de Terapia Intensiva. A ocupação de UTIs atual é de 88,8%.

