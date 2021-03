Foz do Iguaçu: CAIXA PRETA MULTIMILIONÁRIA DOS GASTOS COM A COVID SERÁ ABERTA NA CÂMARA MUNICIPAL

Iniciativa já foi aprovada e será por meio d e uma Comissão Especial de Estudo das ações do prefeito e de sua esposa, secretária de Saúde do município, no enfrentamento da pandemia e do colapso na Saúde na Terra das Cataratas .

Em uma articulação que contou com a participação de outros cinco vereadores, Anice Gazzaoui (foto ao lado) desencadeou um processo que analisará e acompanhará as ações do prefeito Chico Brasileiro e sua esposa, Rosa Jerônymo, que é secretária municipal de Saúde, no combate à pandemia. A instalação de Comissão Especial na Câmara de Vereadores é passo fundamental para, enfim, abrir a “caixa preta” dos gastos da prefeitura com a Covid-19, “assunto tabu” que frequentemente pauta as discussões de iguaçuenses nas Redes Sociais.

Com Anice, assinaram a instalação da Comissão Especial os vereadores Alex Meyer, Edivaldo Alcântara, Jairo Cardoso, Kalito Stoeckl e Protetora Carol Dedonatti. Um dos principais pontos a serem esclarecidos é onde foram aplicados os recursos enviados pelo Governo Federal, Governo do Estado e pela Itaipu, além dos recursos próprios da prefeitura, o que “ultrapassa, em muito, a soma de R$ 100 Milhões…”, segundo informou ao IGUASSU News um dos vereadores que integram a Comissão Especial e que pediu para não ser identificado.

“Os valores se aproximam dos R$ 100 milhões, além dos repasses feitos pela Itaipu Binacional por meio de convênios. Recentemente a Secretaria Municipal de Saúde divulgou um custo de R$ 6,5 milhões por mês para manter a estrutura de enfrentamento da pandemia, sem informar detalhes”, disse ainda o vereador ao IGUASSU News.

Em uma rápida busca nos dados do Portal da Transparência, corrobora-se, o que foi amplamente divulgado em vídeo pelas Redes Sociais: enquanto o prefeito Chico Brasileiro (foto ao lado) anunciava a falta de leitos e com isso tentava justificar o lockdown, a mesmo tempo, havia um saldo de R$ 12 milhões parados na conta destinada exclusivamente para despesas com a Covid.

Também desperta a atenção geral, os gastos com a pandemia também existem contratos milionários de prestação de serviços celebrados sem licitação.

Caberá à Comissão Especial dar transparência a esses gastos, visto que o próprio Portal da Transparência da Prefeitura passou a apresentar erros de processamento quando o cidadão tenta fazer as consultas. Também não há relatório claro dos valores recebidos e muito menos das despesas.

Estrela em Ascensão: ANICE É A PRIMEIRA MULHER A PRESIDIR O PL DE FOZ DO IGUAÇU



Atuante e experiente e possuidora de muito boa formação curricular na área do direito, a vereadora, que também é advogada, desponta para os cenários eleitorais de 2022 e 2024.

A vereadora Anice Gazzaoui, em seu terceiro mandato consecutivo na Câmara Municipal, é a primeira mulher a assumir a presidência do Diretório do Partido Liberal (PL), em Foz do Iguaçu.

A ascensão ao cargo ocorreu por meio do apoio do presidente do partido no Paraná, deputado federal Fernando Giacobo. Com sede montada na Avenida República Argentina, 4169, próximo da Praça da Bíblia, o PL tem quase mil filiados na cidade.

Com o trabalho de Anice, a expectativa é de crescimento com participação forte nas eleições de 2022, para as quais o nome da atuante vereadora desponta. E 2024 não está tão longe…

“Assumo a presidência do PL muito feliz e agradecida ao Deputado Federal Giacobo, nosso presidente estadual, pela confiança. Sei da responsabilidade por ser a primeira mulher a assumir a presidência do partido aqui no município. Presidir um partido político não é fácil, mas nós aceitamos esse desafio. Estamos preparados e estaremos à frente do debate político em nível municipal, estadual e federal. Estamos em contato com todos os filiados. Em 2019 o Tribunal Superior Eleitoral aceitou o pedido para alterar e retomar o nome do PL, estamos convidando novas lideranças e representatividades de todos os setores a participarem, se filiarem e trazerem novas ideias”, afirmou Anice.

PL ESTÁ ENTRE OS MAIORES PARTIDOS DO PAÍS

Em número de filiados, o PL ocupa o oitavo lugar entre os maiores partidos do país com mais de 770 mil filiados, 42 deputados federais (terceira maior bancada), três senadores, 345 prefeitos (6º lugar no país) e 3.467 vereadores. O partido surgiu no Rio de Janeiro, no ano de 1985. Em 2006 houve a fusão com o PRONA formando então o Partido da República (PR). Em 2019, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) autorizou o Partido da República (PR) a mudar de nome, voltando a se chamar Partido Liberal (PL).

Em 2020 houve crescimento do desempenho da sigla nas urnas. “Com certeza o PL atuará de forma efetiva nas eleições de 2022. Muito cedo para dizer se o partido irá lançar candidatos a Deputado Estadual e Federal em Foz, mas com certeza o partido estará apoiando o município de Foz, seus candidatos, para que possamos fortalecer a política da cidade”, destacou Anice.

Segundo a vereadora, o PL tem total condição de lançar candidato e assim somar a uma conjuntura com outros partidos para que seja possível eleger mais representantes em prol de Foz e do Paraná.

POSICIONAMENTO POLÍTICO NA CÂMARA

Quanto à postura na Câmara Municipal, Anice lembrou que o PL apoiou a reeleição do prefeito Chico Brasileiro e teve participação decisiva na campanha, realizada no ano passado. “Hoje o PL faz parte da base do prefeito Chico Brasileiro, mas fazemos política com responsabilidade. Tudo que for bom para o município, o partido vai se posicionar a favor. O que não for ao encontro dos interesses do município, iremos no posicionar de forma contrária também”, confirmou a nova presidente do diretório local.

Com muitas pautas prioritárias no mandato como saúde, turismo, desenvolvimento econômico e a causa das mulheres, a vereadora Anice disse que ela e o partido formam uma só opinião. “Falar sobre política e ressaltar sua importância é extremamente necessário. Entender os processos, ajuda a fortalecer o município e todas as decisões de melhorias que podem ser feitas. É fundamental o fortalecimento do debate político a fim de fazer sempre o melhor para Foz do Iguaçu”, concluiu.

(Da Redação com Assessorias)

