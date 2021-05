Foz do Iguaçu: AUTOMOBILISMO. PISTA DE ARRANCADA NA TERRA DAS CATARATAS RECEBE APOIO IMPORTANTE

O deputado estadual Gugu Bueno, vice-líder do governo Ratinho Júnior na Assembleia Legislativa, garantiu apoio ao complexo multiuso que, além de arrancada, sediará grandes shows, feiras e muitos outros eventos.

O deputado estadual Gugu Bueno (PL) recebeu nesta sexta-feira (21), o idealizador do Complexo Esportivo Multiuso da Pista de Arrancada de Foz do Iguaçu, Edyrley Oliveira. O parlamentar paranaense conheceu os detalhes do projeto, cujas obras da primeira etapa já se inicializaram. A estrutura está sendo construída na Avenida João Riccieri Maran com a Avenida Inácio Reuter Sottomaior, na região do bairro de Três Lagoas.

O idealizador do Complexo Esportivo Multiuso da Pista de Arrancada de Foz, Edyrley Oliveira, com o O deputado Gugu Bueno

As obras serão divididas em três etapas e terão investimento aproximado de R$ 3 milhões. Nesta primeira etapa, será feita a terraplanagem e o fechamento do terreno, com muros de arrimo, alambrados e portões de acesso. O valor da construção será de R$ 783 mil.

O complexo será multiuso e além de arrancada, sediará grandes shows, feiras e muitos outros eventos

Apoio – Após conhecer detalhes da obra e do cronograma físico/financeiro da obra de iniciativa do desportista Oliveira, o popular Oliveirinha (como é mais conhecido entre os iguaçuenses), o deputado se colocou a disposição para ser o interlocutor e defensor do projeto na Assembleia Legislativa do Estado, onde, anteriormente, tinha a bandeira defendida pelo recentemente falecido deputado Delegado Rubens Recalcatti, que por todo apoio dado, inclusive com a destinação de verbas de emenda parlamentar para a obra, será homenageado com seu nome como sendo o dessa mais nova atração que receberá a “Terra das Cataratas”.

Próximas Fases

“Na etapa seguinte da obra, serão construídos os banheiros, vestiários, alojamentos, ambulatório e quadra de areia, com valor máximo de R$ 2,4 milhões, e o apoio do deputado Gugu Bueno será fundamental na viabilização dessa nova fase do projeto e na etapa final de sonho que é de todos os aficionados do automobilismo em nossa região e no restante do estado também.”, informou Oliveirinha ao IGUASSU News.

A pista de arrancada de Foz do Iguaçu ficará em local de linda paisagem, na região do Três Lagos

Na fase três, haverá a construção da pista e estacionamento, iluminação, construção dos boxes e arquibancadas, bem como a rede de drenagem, calçadas, paisagismo e outros serviços. Esta etapa está em fase de elaboração de projetos técnicos e planilhamento orçamentário. A Federação Paranaense de Automobilismo (FPrA) fará o acompanhamento da construção para garantir o cumprimento de todas as normas técnicas.

(Da Redação com FPrA com foto principal de Cristhian Rizzy e imagens da AMN)

