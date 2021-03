Foz do Iguaçu: CÂMARA MUNICIPAL AUTORIZA PREFEITO FAZER DÍVIDA MILIONÁRIA PARA MAIS ASFALTO, E COLAPSO SAÚDE FICA EM SEGUNDO PLANO

Em meio ao colapso da Saúde, prefeito de Foz fará empréstimo de R$ 40 milhões para continuar investindo em sua principal “bandeira de campanha”: asfalto.

Asfalto ou Saúde? Para o prefeito de Foz do Iguaçu, Chico Brasileiro (PSD), essa dúvida parece não existir, tanto assim, que o alcaide local convocou, de forma extraordinária, a Câmara Municipal para realizar sessão com o objetivo de referendar autorização de aumento do endividamento do Município em R$ 40 Milhões a serem contraídos com empréstimo na Caixa Econômica Federal, dívida esta que será contraída não para enfrentar a pandemia, mas para investimento na principal “bandeira” da campanha de reeleição do prefeito: asfalto e mais asfalto.

Tudo dominado – E qual a finalidade do empréstimo de R$ 40 milhões? Fazer asfalto, tema campeão absoluto de indicações nessa legislatura. E claro, asfalto onde os vereadores pedem, afinal, manter a base aliada sob controle é palavra de ordem para o prefeito de Foz do Iguaçu.

Enquanto isso – Com o agravamento cada vez maior na área da Saúde em razão da pandemia, o que deveria ser a prioridade mais urgente do momento, a crise vai ficando em segundo ou terceiro plano, com recorde de mortes entre as cidades do Paraná e índices entre os piores de todo país.

Gestão ineficiente e ineficaz – Sem leitos de UTIs disponíveis para infectados pela Convid-19 e fila de espera de pacientes em estado grave para esse tipo de acomodação de urgência; casos de Covid aumentando descontroladamente e falta de planejamento de ações eficazes no enfrentamento da pandemia,são algumas das constatações de uma gestão ineficiente da Saúde, por parte do prefeito Chico Brasileiro e de sua secretária da pasta e esposa, Rosa Jerônimo.

Cadê o dinheiro? – Com se não bastasse todas a deficiências de uma gestão municipal questionável ao que o IGUASSU News até aqui relata, há ainda a falta de informações detalhada a população sobre a aplicação dos muitos milhões extra recebidos pela prefeitura para o combate a Covd-19 (nada, por exemplo, existe de concreto para viabilizar um necessário hospital de campanha), somas vultuosas essas vindo, principalmente do Governo Federal e da Itaipu.

Somente neste mês de março, a Itaipu repassou em seu mais recente aporte ao município, R$ 15 Milhões para serem aplicados no combate a Covid-19. No total, apenas da Itaipu, já foram investidos, pelo menos, R$ 80 milhões para o enfrentamento da pandemia, recursos que dariam, para que se tenha uma ideia, para construir um novo hospital municipal, e ainda sobraria dinheiro.

Itaipu, socorro, mais uma vez…

Socorro – Graças a Itaipu Binacional (sempre ela…) o Hospital Municipal Padre Germano Lauck, de Foz do Iguaçu, retomou a testagem local para o diagnóstico da covid-19. Agora o resultado dos testes, que vinha sendo feito em Curitiba e demorava até três dias, poderá sair em 24 horas, dependendo do horário da coleta.

A Itaipu financiou a aquisição de um equipamento de alta tecnologia, denominado extrator e purificador de ácido nucleico automatizado, que substitui parte do processo que anteriormente era realizado de forma manual. Nessa terça-feira (23), a equipe do Laboratório de Biologia Molecular do Hospital Municipal, passou por um treinamento, após o processo de instalação e validação da máquina. O equipamento entrou em operação nesta quarta-feira (24).

A Itaipu já havia firmado um convênio destinado à modernização tecnológica do hospital. A parceria foi readequada em função do caráter emergencial imposto pela pandemia de covid-19.

“A Itaipu, sabe que investir em saúde é salvar vidas. Alinhados com o governo federal no enfrentamento do novo coronavírus, não temos medido esforços para cuidar da saúde da nossa gente”, diz o diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, general Joaquim Silva e Luna. No total, a Itaipu investiu quase R$ 80 milhões em diversas ações para combater a covid-19 e minimizar seus efeitos, tornando-se a principal parceira dos municípios da região.

O novo equipamento, com custo de R$ 293 mil, diminui o tempo de extração e a interferência humana, e, ao mesmo tempo, aumenta a sensibilidade do exame. Para efeito de comparação, no processo manual realizado anteriormente, o laboratório demorava 1h30 para realização de 30 extrações. Já com esse equipamento, será permitido fazer 96 extrações simultâneas em apenas 30 minutos.

Multas, multas, e mais multas!

Um peso e duas medidas – Em relação à pandemia não há ação efetiva da administração Chico Brasileiro que seja eficaz. As medidas decretadas até agora pelo Chico Brasileiro se resumem, basicamente, em “toque de recolher” no estilo “lockdown” e na fiscalização da Fazenda, Vigilância Sanitária e Guarda Municipal disparando altíssimas multas para todos os lados, menos nas empresas do transporte coletivo com seus ônibus lotados, a exemplo das grandes redes de supermercados, setores esses nos quais não se tem observado o mesmo rigor das ações determinadas por Chico Brasileiro, tal qual o é em relação aos pequenos comerciantes.

VEREADOR GOVERNISTA ACELEROU APROVAÇÃO DE DÍVIDA MILIONÁRIA QUE SERÁ FEITA



Rapidinho – A sessão da Câmara realizada nesta quarta-feira, 24, foi um show comandado pela bancada do “Amém Chico”. Na primeira discussão ninguém debateu o assunto, que nada mais era do que um empréstimo bancário de R$ 40 milhões para os iguaçuenses pagarem…

Os vereadores foram direto para votação. Encerrada a primeira parte, rapidamente o vereador Kalito Stoeckl, do PSD (foto ao lado), pediu questão de ordem e pediu dispensa de interstício para que o projeto fosse logo votado em segunda e última votação, evitando que fosse dado prazo de mais um dia para a conclusão plenária.

Kalito é um dos mais alinhados ao governo Chico Brasileiro a quem prestou serviços durante os quatro anos como chefe de gabinete na prefeitura, e de quem agora é “Líder de Bancada” no Legislativo iguaçuense. Encaminhada a dispensa de interstício, procedeu-se a abertura de discussão para segunda votação.

O vereador João Morales (DEM) observou que na justificativa do projeto, o prefeito, em sua mensagem, cita que dos valores citados constam despesas com a elaboração e projetos, “mas no projeto em si isso não aparece discriminado, nem mesmo a rubrica”.

FALTA TRANSPARÊNCIA

O vereador Rogério Quadros (PTB), da base aliada do Governo Chico, tentou explicar os questionamentos de Morales, mas não sanou as dúvidas. “A mensagem enumera várias obras que serão realizadas e no projeto consta cada setor da Prefeitura que receberá os recursos. Neste projeto está discriminado que parte do valor que cada secretaria vai receber, uma parte é para elaboração de projetos”, disse.

A matéria foi aprovada em dois turnos na sessão que durou menos de 20 minutos. Na discussão em segundo turno, o vereador João Morales foi o único a votar contra o projeto, entendendo que houve um lapso da equipe da prefeitura ao não discriminar a rubrica referente aos valores de elaboração dos projetos. Foram 13 votos a favor.

A iniciativa do prefeito, também não recebeu voto favorável do presidente da Câmara Municipal, Ney Patrício, que só votaria em caso de desempate.

EMPRÉSTIMO NA CAIXA

Os recursos de R$ 40 milhões vêm de uma operação do município com a Caixa Econômica Federal, autorizados ainda no ano passado pela lei 4.960/2020. O valor total é de R$ 60 milhões a ser repassado em três parcelas. O projeto aprovado na Câmara autoriza a abertura de crédito especial no orçamento para duas parcelas. A terceira deve entrar no orçamento de 2022. Quem pagará a conta será o contribuinte iguaçuense.

“Para inglês ver”- Para não dizer que não há nada no projeto sobre saúde, consta a construção de Unidade Básica de Saúde no Profilurb, além de um complexo esportivo no bairro Cidade Nova. O restante é tudo pavimentação, quando o problema maior de todos os iguaçuenses é a pandemia e a necessidade de incentivos para a retomada da economia e empregos.

Rombo – Vale lembrar que na prestação de contas do exercício do ano passado, conforme consta no Portal da Transparência, em 31 de dezembro de 2020 o Município de Foz do Iguaçu já estava com endividamento de R$ 50 milhões referentes a empréstimos.

Vídeo: CONFIRA A SESSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL NESTA QUARTA-FEIRA (24):

