Foz do Iguaçu: CHICO BRASILEIRO QUER LOCKDOWN REGIONAL E VAI PRESSIONAR O GOVERNADOR RATINHO

Após reunião com municípios da 9ª Regional de Saúde, prefeitura de Foz, em meio ao caos da gestão da Saúde no enfrentamento da pandemia, anunciou retomada das mesmas ineficazes medidas restritivas de finais de semana para conter a transmissão da covid-19.

Em decreto publicado na noite desta terça-feira, 11 de maio, o prefeito de Foz do Iguaçu, Chico Brasileiro, resolveu manter, por enquanto, as mesmas medidas e as flexibilizações editadas no dia 29 de março no enfrentamento da pandemia. Dessa forma, ante a impotência de uma gestão eficaz da secretaria da Saúde, comandada sua esposa Rosa Jerônymo (foto ao lado), no enfrentamento da Covid-19, Brasileiro busca ganhar tempo para pressionar o Governador Ratinho Junior a adotar um lockdown regional.

Os nove municípios da região Oeste que compõem a 9ª Regional de Saúde do Paraná se reuniram em Medianeira. Em seguida, a prefeitura de Foz anunciou que as cidades vão adotar medidas mais restritivas, inclusive lockdown aos finais de semana para reduzir o número de casos e hospitalizações por conta da Covid-19.

Além do prefeito de Foz, a reunião contou com a presença da chefe da 9ª Regional, Lélita Santos e dos prefeitos de São Miguel do Iguaçu, Santa Terezinha de Itaipu, Serranópolis do Iguaçu, Itaipulândia, Missal, Matelândia, Ramilândia e Medianeira. Segundo nota oficial da prefeitura de Foz, o grupo decidiu pelo fechamento total das atividades comerciais e a restrição da circulação de pessoas nos próximos dois fins de semana.

Seria no mesmo formato como ocorreu no mês de março, com fechamento do comércio às 17h de sábado e toque de recolher das 18h de sábado até as 5h de segunda-feira. Cada município terá a liberdade de decidir os horários de encerramento do comércio. Um decreto contendo todas as medidas em Foz do Iguaçu deveria ser publicado no Diário Oficial na noite desta terça-feira. Entretanto, Chico Brasileiro, voltou atrás e vai querer o aval do Governador, tentando fazer com que haja um decreto estadual normatizando as restrições em todos os municípios da regional.

Decreto publicado na noite desta terça-feira (11) pelo prefeito Chico Brasileiro

Por enquanto, o decreto nº 29.197 de 11 de maio de 2021 apenas prorroga as medidas e flexibilizações previstas no decreto nº 29.078 de 29 de março de 2021. O toque de recolher segue valendo da zero hora às 5h da manhã. As atividades comerciais, gastronômicas, industriais e de serviços poderão funcionar com até 40% (quarenta por cento) da capacidade de público, mediante o cumprimento das medidas estabelecidas no Decreto, além do cumprimento do Termo de Responsabilidade Sanitária e todas as demais medidas sanitárias.

As atividades de supermercados, mercados, mercearias, lojas de conveniência, clínicas, centros de estéticas e academias de ginásticas, atividades esportivas coletivas recreativas, em quadras e campos privados e em associações esportivas e clubes esportivos, que tenham como atividade econômica realização de jogos e espaços de recreação e brinquedos coletivos infantis, independente da localização poderão funcionar das 6h às 22h. As atividades de gastronômicas poderão funcionar das 6h às 23h.

NO COLO DO GOVERNADOR

O prefeito de Foz do Iguaçu não teve a coragem de decretar novo lockdown, contrariando a própria notícia da assessoria de imprensa do Município. Além do fechamento total das atividades no fim de semana, a prefeitura de Foz, baseando-se no que foi discutido entre os prefeitos da região, anunciou que outras medidas restritivas seriam tomadas como a suspensão das atividades esportivas coletivas; a ampliação no horário do toque de recolher durante a semana – atualmente em vigência das 23h às 5h; a limitação de pessoas em reuniões familiares; e o reforço da fiscalização, com apoio integral da Polícia Militar.

Entretanto, Chico Brasileiro resolveu não mexer em nada e vai pressionar o Governador Ratinho Junior. “Essas propostas serão levadas ao secretário estadual de saúde Beto Preto nesta quarta-feira, em Curitiba, pela chefe da 9ª Regional e o prefeito de Foz do Iguaçu, Chico Brasileiro. A ideia é alinhar as medidas e obter apoio do Governo do Estado”, consta na nota oficial da prefeitura de Foz.

De acordo com a notícia, “a proposta é reduzir o nível de transmissão da Covid-19, que voltou a subir após quase um mês de queda.” Dados da Macro Oeste apontam uma ocupação de leitos de UTI de 96%. Em Foz do Iguaçu, a ocupação de leitos de UTI está em 100% no Hospital Municipal Padre Germano Lauck, referência no tratamento para a região Oeste. Nos nove municípios da região são quase 50 mil casos da doença desde o início da pandemia e 1.071 mortes, sendo 813 em Foz do Iguaçu.

