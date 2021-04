Foz do Iguaçu: EM BUSCA DE EFICIÊNCIA NA TRANSPARÊNCIA, PREFEITURA BUSCA IMPLANTAR ‘COMPLIANCE’

Reunião do secretariado, neste sábado (24), teve como foco o compliance, instrumento para análise de risco e controle.

Fazer um governo mais transparente é um dos temas centrais da atual administração da Prefeitura de Foz do Iguaçu. O compliance, neste contexto, é um dos instrumentos da gestão municipal para a análise de riscos e o controle da atuação pública.

O tema foi o foco da reunião do secretariado municipal na manhã deste sábado (24). O pós-doutor em Direito, Alfredo Copetti Neto, ministrou uma palestra no encontro sobre governança pública ligada ao compliance em busca da integridade pública.

Copetti explica que Foz do Iguaçu tem duas leis relacionadas à compliance: uma que estabelece as diretrizes do programa na administração pública, e outra que determina que todas as empresas que possuem contratos com o poder público municipal devem ter o sistema implementado.

O maior desafio para a efetiva implantação do compliance no poder público, segundo Copetti, é cultural. “É preciso estabelecer parâmetros institucionais que sejam vistos e compreendidos por todos, introjetados na vida cotidiana das repartições públicas.” “Pela história, o poder público mostrar externamente o que ocorre como se fosse uma janela, que você só vê um pouco do que acontece lá dentro, e a intenção é abrir as portas e fazer um convite a entrar na casa, para mostrar como a administração está ocorrendo”, comparou.

“Se melhorarmos a qualidade do nosso compliance, sem dúvidas ninguém conseguirá retroceder. É um desafio que, sem dúvida, nós vamos conseguir vencer”, afirmou o vice-prefeito, delegado Francisco Sampaio.

ENCONTRO DO SECRETARIADO

Mensalmente, os secretários e gestores das autarquias fazem uma reunião para apresentação de resultados e metas. Em março, o encontro foi adiado devido às medidas restritivas em vigor para a redução dos casos de covid-19.

O secretário municipal da Transparência e Governança, José Elias Castro Gomes, agradeceu a aderência de todos os gestores ao encontro. “A importância do engajamento e da interdisciplinaridade vai nos conduzir a resultados surpreendentes. Teremos uma entrega mais efetiva dos serviços públicos à população. Uma Foz melhor para todos”, disse.

BOLETIM 24/04/2021: FOZ REGISTRA 35 NOVOS CASOS DE CORONAVÍRUS EM 24 HORAS

A Vigilância Epidemiológica de Foz do Iguaçu confirma na data de hoje, 24/04/2021, 35 casos de covid-19. No total, são 33.390 casos da doença no município desde o início da pandemia. Destes, 32.224 pessoas já estão recuperadas.

Dos 35 novos casos, 18 são mulheres e 17 homens, com idades entre 5 e 84 anos. Entre eles, 32 estão em isolamento

domiciliar e 3 internados.

Do total de casos ativos, 278 pessoas estão em isolamento domiciliar, com sinais e sintomas leves, e 134 estão internadas.

ÓBITOS

Foz do Iguaçu registrou 4 óbitos em consequência da covid-19. As vítimas são 4 mulheres de 47, 49, 49 e 76 anos. No total, são 754 mortes pela doença no município desde o início da pandemia.

(Da Redação com AMN)

