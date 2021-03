Foz do Iguaçu: EMPRESARIADO ALERTA QUE “LOCKDOWN” DO PREFEITO JÁ CAUSA DEMISSÕES EM MASSA E FALÊNCIA DE EMPRESAS

A omissão dos governos diante da crise sem procedentes provocada pela pandemia da covid-19 está matando as duas principais atividades econômicas de Foz do Iguaçu. Sem apoio dos governantes, meios de hospedagem e gastronômicos entraram em colapso econômico, sendo obrigados a retomar as demissões em massa de trabalhadores e a fechar as portas em definitivo.

Cenário desolador – A situação já foi crítica no ano passado, quando o município amargou saldo negativo de 4.501 postos de trabalho considerando todas as atividades, como alojamento e alimentação; transporte, armazenagem e comércio; indústria e construção; agropecuária e informação, e correlatas. Foram 22.833 admissões contra 27.334 demissões no geral.

Recepção vazia de hotel, é prenuncio da continuidade das demissões no Turismo

Do total de 4.501 postos de trabalho fechados em todo o mercado formal, a maioria atingiu em cheio a hospedagem e alimentação. Somente esses dois segmentos totalizaram 2.790 vagas extintas no ano passado (3.392 admissões contra 6.182 demissões). Um retrato nefasto evidenciado pelo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) e que deve piorar neste ano.

Apesar de todos os esforços dos dois setores em segurar os colaboradores, utilizando todas as possibilidades de redução de jornada e suspensão temporária de contrato, a nova onda já é uma triste realidade em virtude dos consecutivos lockdowns, toques de recolher e restrições de funcionamento impostos pela Prefeitura de Foz e Governo do Paraná.

Negligência – Diante dos ataques aos meios de hospedagem e gastronômicos da cidade, o Sindhotéis (Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares) tem feito inúmeros pedidos ao prefeito Chico Brasileiro e ao governador Carlos Massa Ratinho Junior (ambos do PSD), entretanto os requerimentos são ignorados ou atendidos de forma parcial (o que é insuficiente para as empresas).



Do presidente do Sindhotéis, Neuso Rafagnin: “…estamos quebrados, endividados e sem perspectivas…” (foto: Divulgação)

O presidente do Sindhotéis, Neuso Rafagnin, ressalta que Chico Brasileiro e Ratinho Junior vêm ignorando os apelos que poderiam ajudar a reduzir a crise financeira e, por consequência, diminuir as demissões e falências. “Reconhecemos as ações para conter a pandemia, porém exigimos contrapartidas para a principal indústria de Foz. Estamos quebrados, endividados e sem perspectivas”, afirmou.

Rafagnin lembra que a hospedagem e a gastronomia, além de maiores geradoras de empregos, são os principais pagadores de impostos no município, bem como consumidores de água e luz. Mesmo assim, prefeito e governador ignoram vários pedidos feitos nos últimos meses para flexibilizar impostos municipais e estaduais, bem como o custo de serviços públicos.

Desemprego em Foz atinge hospedagem e alimentação

– 4.501 empregos perdidos considerando TODAS AS ATIVIDADES ECONÔMICAS (22.833 admissões contra 27.334 demissões).

– 2.790 empregos perdidos SOMENTE NA HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO (3.392 admissões contra 6.182 demissões).

Fonte: Caged, dados referentes a 2020 na cidade

Com setor “quebrado”, Sindhotéis reforça requerimento de flexibilização de impostos

Diante do abismo para o qual hospedagem e gastronomia foram empurradas, o Sindhotéis reforça o pedido feito à Prefeitura de Foz, inicialmente pelo Comtur (Conselho Municipal de Turismo), em 25 de janeiro, e mais recentemente pela entidade sindical, em 12 de março.

* Fim dos lockdowns e toques de recolher na semana e aos sábados e domingos.

* Ampliação do horário de atendimento para ao menos até as 23 horas.

* Redução da alíquota do ISS para 3%, a exemplo do ocorrido em 2015.

* Isenção da Taxa de Verificação de Funcionamento Regular (TVFR).

* IPTU – Prorrogação dos prazos e vencimentos e aplicação do desconto concedido para pagamento à vista também para os parcelados (não é renúncia fiscal) e manutenção de bonificações.

* Isenção da taxa de publicidade.

* Refis Municipal 2021 (refinanciamento da dívida fiscal) amplo.

ACIFI reivindica à prefeitura ampliação do atendimento e horário das empresas

Requerimento também enfatiza a necessidade urgente de medidas efetivas de flexibilização dos tributos municipais.

Do presidente da ACIFI, Faisal Ismail teme onda de demissões no mercado de trabalho local e quebradeira ainda maior dos estabelecimentos



A crise sanitária e econômica causada pela pandemia de coronavírus completa um ano com impacto direto nas empresas iguaçuenses, que penam para arcar com suas obrigações financeiras mínimas diante das ordens dos consecutivos lockdowns e restrições de funcionamento impostos pela Prefeitura de Foz do Iguaçu.

Para evitar a segunda onda de demissões no mercado de trabalho local e quebradeira ainda maior dos estabelecimentos, a ACIFI reforçou, em requerimento protocolado na quarta-feira, 24, cobrança ao prefeito Chico Brasileiro em duas frentes: ampliação imediata da capacidade de atendimento ao público e flexibilização dos impostos.

O presidente da ACIFI, Faisal Ismail, alerta que a economia tem sofrido com os horários reduzidos para o funcionamento, “não havendo mais qualquer condição em haver manutenção dos horários da forma que está, sob pena de se iniciar uma crise econômica sem precedentes, em especial para o setor de bares e restaurantes”.

O pedido toma como base o cenário epidemiológico e a realidade hospitalar, que apontam combinação de indicadores necessários para a preservação de vidas. O primeiro fator é a redução do número de contágio dos cidadãos iguaçuenses, incluindo a média móvel. Por consequência, nos próximos dias, a tendência é de diminuição da ocupação dos leitos.

Diante desse cenário, a Associação Comercial e Empresarial de Foz do Iguaçu reivindica de forma imediata:

* aumento da capacidade de funcionamento de cada estabelecimento de 30% para 50%;

* flexibilização no horário de funcionamento dos bares e restaurantes para as 23 horas, todos os dias da semana; justifica-se tal medida pois as empresas estão à beira de um colapso econômico com o fechamento nos finais de semana, além do que se dá o mesmo tratamento aos atrativos turísticos e hotéis, tendo em vista que são do mesmo segmento econômico; e

* flexibilização no funcionamento das escolas e universidades da rede particular, tendo em vista necessário tratamento isonômico com as escolas que atualmente estão funcionando (1º ao 5º ano do ensino fundamental).

ACIFI cobra contrapartidas do município para amenizar crise

Além das questões ligadas ao aumento da capacidade de atendimento e do horário de funcionamento das empresas, a ACIFI reivindica flexibilização na cobrança dos tributos municipais. Isso porque os tributos já começam a vencer e inúmeras empresas não possuem a mínima condição de arcar com qualquer valor em virtude do fechamento de portas imposto por sucessivos decretos. A entidade requer:

* criação imediata de um programa de refis municipal com a retirada de todos os encargos e emolumentos, incluindo honorários advocatícios de sucumbência de todos os tributos vencidos desde 2020;

* que seja permitido o pagamento de todos os tributos municipais em 12 parcelas fixas, sem qualquer índice de correção monetária neste período (para as competências de 2020 e 2021); e

* que seja estudada juridicamente a redução e/ou isenção parcial de todos os tributos das empresas que tiveram ordem de fechamento parcial ou total, proporcionalmente ao período em que tiveram de se manter com as portas fechadas.

O presidente da ACIFI, Faisal Ismail, sustenta que esse último pedido se baseia no princípio da razoabilidade. “Como não houve o funcionamento em determinado dia, em tese a empresa não produziu para que também pudesse arcar com os tributos incidentes sobre o seu negócio”, conclui o dirigente.

(Da Redação com Assessorias da ACIFI e do Sindhotéis)