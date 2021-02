Foz do Iguaçu – GOVERNO MUNICIPAL PERDE O CONTROLE, E NÚMERO DE CASOS DE COVID-19 EXPLODEM NO MUNICÍPIO. “LOCKDOWN”?

Foz registra 401 novos casos de Coronavírus em 24 horas e mortes pela doença já são 383. Não existem mais UTI’s disponíveis, e fila de casos graves se forma. Rígido “lockdown” poderá ser decretado.

A Vigilância Epidemiológica de Foz do Iguaçu confirmou nesta terça-feira (23), 401 casos de COVID-19, totalizando 25247 casos da doença no município, e foram registrados 383 óbitos em consequência da COVID-19.

Dos novos casos, 201 são mulheres e 200 homens, com idades entre 8 meses e 85 anos. Dos 401 novos casos, 390 encontram-se em isolamento domiciliar e 11 internados. Dos casos confirmados, 626 estão em isolamento domiciliar, com sinais e sintomas leves, e 125 pessoas estão internadas.

Lockdown

Segundo uma fonte do IGUASSU News na gestão da Saúde do município, está sendo estudada a decretação, por parte do prefeito Chico Brasileiro, de um rigoroso “lockdown”. “Não existe mais leitos na UTI do Hospital Municipal Germano Lauck, e nem na Rede de Saúde Pública do município. 100% dos leitos estão ocupados e já temos fila de espera por esse tipo de atendimento de urgência. Mortes por falta de UTI é uma possibilidade real. O prefeito já tem em mão, dados que indicam a possibilidade de decretação de um rigoroso ‘lockdown’, nos moldes do que está acontecendo em algumas cidades de São Paulo. Provavelmente o prefeito adotará essa medida. Penso que a medida é necessária. Caso não faça isso, a situação vai piorar muito.”, disse a fonte, que pediu para não ter seu nome revelado.

Promessa – Em reunião nesta terça-feira (23) com o secretário estadual de Saúde, Beto Preto, em Curitiba, o prefeito Chico Brasileiro (foto ao lado) garantiu a ampliação de mais 10 leitos de UTI para Covid-19 no Hospital Municipal.

O hospital municipal possui atualmente 102 leitos exclusivos para pacientes com coronavírus, sendo 50 de UTI, todos ocupados. Segundo o prefeito, a previsão é que os novos equipamentos cheguem ainda nesta semana.

Recuperados – Segundo os dados oficiais divulgados, 24.113 pessoas já estão recuperadas.

​ SECRETÁRIA DE SAÚDE DE FOZ REFORÇA PEDIDO À POPULAÇÃO PARA CUIDADOS CONTRA O CORONAVÍRUS

Momento vivenciado por Foz é crítico, com ocupação no hospital municipal superior a 100%.

A secretária municipal de Saúde e Primeira-dama do município, Rosa Jeronymo (foto acima), nesta terça-feira (23), em entrevista à imprensa, reforçou a importância da população de Foz do Iguaçu manter os cuidados para evitar a disseminação do coronavírus – uso de máscaras, distanciamento social e higienização das mãos -, diante do momento crítico que a cidade enfrenta em relação à pandemia.

O Hospital Municipal Padre Germano Lauck possui atualmente 127 pacientes internados por Covid-19 – ultrapassando 100% da ocupação de leitos de enfermaria e de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) especialidades para esses atendimentos (102 no total) – o que motivou a necessidade de remanejamento na instituição.

Fronteira – Outra medida da Prefeitura, que constatou uma grande demanda de atendimento em Foz de pessoas que precedem do Paraguai, foi solicitada ao Governo Federal a instalação de uma barreira sanitária na Aduana Brasileira da Ponte da Amizade. “De cada três pessoas que buscam a triagem do hospital municipal, uma vem do Paraguai”, justificou Rosa.

Também foi publicado novo decreto, que define o toque de selecionar na cidade entre às 23h e 05h, diminuindo em uma hora o período que estava em vigor pelo decreto estadual. As fiscalizações relativas às aglomerações, festas clandestinas e circulação de pessoas foi intensificada, com aplicação de multas.

O diretor do Hospital Municipal, Sérgio Fabriz, pontuou que, do início de fevereiro até hoje, a ocupação de leitos por Covid dobrou. “Mais de 50% dos internamentos são pessoas abaixo de 60 anos. Aquela questão de que a doença não atinge o jovem, não existe mais. Desde dezembro esse perfil mudou ”, ressaltou.

O diretor também comentou sobre a alta procura pelos exames de detecção do coronavírus, o que tem feito com que o tempo de liberação de resultados seja entre 3 e 4 dias.

(Da Redação com AMN)

