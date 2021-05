Foz do Iguaçu: HARD ROCK HOTELS CONFIRMA FOZ NOS PLANOS DE EXPANSÃO NO BRASIL

O plano é que os empreendimentos estejam concluídos e funcionando nos próximos oito anos, e até o momento três deles já estão sendo construídos. São Paulo, Fortaleza e a primeira fase da Ilha do Sol devem ser concluídas até 2022, já Recife, Natal e a segunda fase da Ilha do Sul tem previsão de término até 2024.

O hotel de Foz do Iguaçu deve ser inaugurado em 2025, o de Campos do Jordão em 2027 e o de Jericoacoara em 2028.

E QUANTO AOS CASSINOS?

Como sabemos, os estabelecimentos de jogatina ainda são proibidos em território nacional, então a Hard Rock, que também é conhecida por seus cassinos presentes em vários países do globo, deve aguardar até uma regulamentação da prática para instalar um estabelecimento desse tipo no Brasil.

Mas, os amantes de um bom jogo não precisam ficar decepcionados, já que as plataformas de cassinos que dão bônus oferecem os melhores títulos do setor, além das promoções de todos os tipos em um único lugar. Mas, apesar de não chegarem já instalando os cassinos no Brasil, a Hard Rock parece bem empolgada com o empreendimento.