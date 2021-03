Foz do Iguaçu: MELHORIAS NAS VIAS E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO LIDERAM REIVINDICAÇÕES NA CÂMARA MUNICIPAL

O vereador que mais apresentou indicações no mês de janeiro foi o Cabo Cassol, do Podemos, com total de 32 pedidos protocolizados, seguido de Valdir de Souza Maninho, do PSC, que formalizou 19 dessas proposições parlamentares.

Os levantamentos com base nas proposições protocolizadas apontam que do total de 133 indicações apresentadas pelos vereadores de Foz do Iguaçu no mês de janeiro, a maioria refere-se às melhorias em vias públicas e sinalização de trânsito.

O maior volume de reivindicações é para recapeamento asfáltico com 24 pedidos, seguido por sinalização com 18. Nessa mesma área tem ainda 13 indicações para manutenção e melhorias de ruas e calçadas.

Junto com sinalização, ocupando também o segundo maior volume de reivindicações (18 no total) estão as solicitações de obras diversas. A área de limpeza teve 13 pedidos ao lado das solicitações para manutenção de vias públicas; e o sexto maior registro de reivindicações é no esporte com 12 indicações.

Mesa Diretora da Câmara Municipal: Da esquerda para a direita, vereadores Maninho (PSC), Yasmin (MDB), Ney Patrício (PSD), Protetora Carol (PP) e Rogério Quadros (PTB)

No setor de programas sociais foram 9. Saúde aparece em oitavo lugar entre os casos mais reivindicados com 7 solicitações.

Houve ainda quatro indicações referentes ao transporte coletivo; três sobre a causa animal; duas para manutenção de escolas; duas sobre transporte; duas melhorias em galerias pluviais; duas sobre iluminação; uma na educação; uma na segurança; uma no turismo; uma sobre mudança de feriado; e outra sobre portal da transparência.

As informações para compilação dos dados estatísticos estão disponíveis no site oficial da Câmara de Foz do Iguaçu, podendo ser acessadas por qualquer cidadão. Para verificar os números e o teor de todas as indicações, basta acessar o campo SAPL – Serviço de Apoio ao Processo Legislativo no site da Câmara.

Indicações dos vereadores de Foz/Janeiro 2021

RECAPEAMENTO – 24

SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO – 18

OBRAS DIVERSAS – 18

MANUTENÇÃO/MELHORIA RUAS E CALÇADAS – 13

LIMPEZA – 13

ESPORTE – 12

PROGRAMAS SOCIAIS – 9

SAÚDE – 7

TRANSPORTE COLETIVO – 4

CAUSA ANIMAL – 3

MANUTENÇÃO DE ESCOLAS – 2

IPTU – 2

ILUMINAÇÃO – 2

MELHORIAS EM GALERIAS PLUVIAIS – 2

TURISMO – 1

SEGURANÇA – 1

MUDANÇA NOS FERIADOS – 1

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA – 1

TOTAL: 133

Cabo Cassol foi que mais apresentou indicações no Legislativo em janeiro

O vereador Cabo Cassol, do Podemos, com total de 32 pedidos protocolizados, foi quem mais apresentou dessas proposiões na Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, seguido de Valdir de Souza Maninho, do PSC, que formalizou 19; Admilson Galhardo, do Republicanos, com 13; Rogério Quadros, do PTB, com 12; João Morales, do DEM, com 9; e Jairo Cardoso, também do DEM, com 8; Anice Gazzaoui, do PL, com 7; e Ney Patrício, do PSD, também com 7.

Dos demais, Carol Dedonatti, também do PP; Yasmin Hachem, do MDB, cada um apresentou 5 indicações. Alex Meyer, do PP e Karl Stoeckl – Kalito, do PSD, apresentaram 4. Dr Freitas, do PSD e Edivaldo Alcântara, do PTB, fizeram 3 indicações. E o vereador que apresentou o menor número de indicações foi Adnan El Sayed, do PSD: apenas duas.

Vale lembrar que por meio de um projeto de resolução aprovado na legislatura anterior, os vereadores ficaram impedidos de apresentar mais de uma indicação para um mesmo problema durante o ano.

CORREÇÃO E ESCLARECIMENTO

Na matéria anterior, veiculada pela imprensa na semana passada, constava o total de 134 indicações, porém uma delas ainda que elaborada antes só foi registrada no sistema no primeiro dia útil subsequente, ou seja, no dia 1º de fevereiro. É exatamente a indicação nº 134/2021 de autoria do vereador Alex Mayer, restando, portanto, corrigido para um total de 133 indicações em janeiro e não 134 como divulgado.

A EMS que integra o grupo de jornalistas independentes também registra que o título da matéria foi alterado de acordo com a conveniência editorial de cada veículo, sendo, portanto, responsabilidade destes quanto à eventuais abordagens que não correspondem aos conteúdos da matéria.

Em momento algum a EMS rotulou como “pior vereador” aquele que apresentou menor volume de indicações ou de “melhor vereador” o que apresentou a maior quantidade. Até porque não é justo, nem razoável, julgar um vereador se é melhor ou pior por apresentar certa quantidade a mais ou a menos de indicações.

Indicações por vereador em janeiro de 2021

Cabo Cassol 32

Valdir de Souza (Maninho) 19

Galhardo 13

Rogério Quadros 12

João Morales 09

Jairo Cardoso 08

Anice 07

Ney Patrício 07

Protetora Carol Dedonatti 05

Yasmin Hachem 05

Alex Meyer 04

Karl Stoeckl – Kalito 04

Edivaldo Alcântara 03

Dr Freitas 03

Adnan El Sayed 02

TOTAL 133

(Da Redação com Produção EMS – Editores)

