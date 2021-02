Foz do Iguaçu: PANDEMIA ALCANÇA 387 MORTES, E MUNICÍPIO CONTINUA SEM DISPONIBILIDADE DE LEITOS DE UTI

Na população de quase 260 Mil habitantes, 10.607 doses de vacina contra a Covid-19 já foram aplicadas. Novo lote de vacinas deve chegar à cidade nesta quinta-feira, 25.

A Vigilância Epidemiológica de Foz do Iguaçu confirmou nesta quarta-feira (24), 225 novos casos de COVID-19 nas últimas 24h., totalizando 25472 casos da doença no município. Dos novos casos, 112 são mulheres e 113 homens, com idades entre 1 meses e 85 anos. Dos 225 novos casos, 222 encontram-se em isolamento domiciliar e 4 internados. Dos casos confirmados, 691 estão em isolamento domiciliar, com sinais e sintomas leves, e 121 pessoas estão internadas.

O prefeito Chico Brasileiro ainda não se manifestou formalmente sobre uma possível decretação de “lockdown” no município, onde ainda não existem leitos de UTI disponíveis, e as filas por este tipo de leito é uma realidade.

Óbitos – Foz do Iguaçu registrou mais 4 óbitos em consequência da COVID-19, totalizando 387 mortes pela doença no município. As vítimas são duas mulheres e dois homens. Uma mulher de 55 anos estava internada no Hospital Municipal Padre Germano Lauck e outra, de 71 anos, estava internada no Hospital Ministro Costa Cavalcanti. Um dos homens tinha 67 anos e faleceu em Londrina; o outro, de 75, estava internado no Hospital Municipal Padre Germano Lauck.

Do total de infectados pela Covid-19 em Foz do Iguaçu, 24273 pessoas já estão recuperadas.

DADOS ESTATÍSTICOS DA PANDEMIA EM FOZ NESTA QUARTA (24):

Nesta quarta (24), foram confirmados 225 novos casos de covid-19 em Foz, além de quatro mortes. São 812 casos ativos, maior nº em 18 dias. A taxa de ocupação das UTI’s supera os 100%, mesmo com a adição de 10 novos leitos

Vacinação

A Secretaria da Saúde de Foz do Iguaçu já aplicou 10.607 doses da vacina contra a Covid-19, das 11.466 doses recebidas até agora. Deste total, 8.263 pessoas receberam a primeira dose e 2.344 a segunda dose do imunizante. A expectativa é que novas vacinas sejam recebidas pelo município nesta quinta-feira, 25.

No momento, estão sendo aplicadas as segundas doses para os trabalhadores da saúde e a primeira para idosos acamados cadastrados no site da Prefeitura. Com a chegada de mais imunizantes esta semana, a intenção é dar continuidade à imunização dos idosos. A vacinação ocorre na sede da Vigilância em Saúde, na Vila Yolanda, e na casa dos acamados.

Nesta quarta-feira, 24, um novo lote de vacinas contra a Covid-19 chegou ao Paraná. São mais 102.500 doses do imunizante desenvolvido pela Universidade de Oxford em parceria com a AstraZeneca. A quantidade exata de doses que será distribuída a Foz do Iguaçu ainda não foi divulgada.

Diante do atual cenário da pandemia em Foz do Iguaçu – que teve nesta terça-feira, 23, o maior número de casos confirmados até então (401 casos), Rosa reforça o pedido à população para manter os cuidados para evitar a transmissão do coronavírus.

Grupos Prioritários – A campanha de vacinação em Foz do Iguaçu segue a definição dos grupos prioritários do Plano Estadual de Vacinação. Já receberam o imunizante em Foz trabalhadores da saúde; idosos com mais de 85 anos; idosos que vivem em instituições de longa permanência, pessoas com mais de 18 anos com deficiência que moram em residências inclusivas, trabalhadores de instituições de longa permanência e trabalhadores das residências inclusivas para deficientes.

No dia 20 de janeiro o município recebeu o primeiro lote de vacinas da Coronavac, com 3.193 doses. No dia 24 do mesmo mês, foram entregues mais 2.460 doses da vacina AstraZeneca e no dia 29 mais 1.160 da Coronavac. No dia 6 de fevereiro, chegaram a Foz mais 3.193 doses da Coronavac para segunda dose, e no dia 8, foram recebidas outros 1.460 imunizantes – totalizando 11.466 doses recebidas até o momento.

