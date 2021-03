Foz do Iguaçu – PEDIDO DE IMPEACHMENT CONTRA VEREADOR SERÁ PROTOCOLIZADO NESTA QUARTA (10)

O v ereador Dr. Freitas, dentre outras imputações a ele , é acusado de ser o responsável pelo maior esquema já revelado de compra devotos da história do município. Farto material comprobatório, e 9 testemunhas de acusação são arroladas pela representação que será apresentada na Câmara Municipal. O esquema também é alvo de investigação da Policial

Lideranças comunitárias, a presidente do Partido Verde, Maria Sirlei Lopes, e o ex-vereador Celino Fertrin protocolizarão nesta quarta-feira (10) na Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, representação para a abertura de processo de cassação do vereador Jacy Freitas, do PSD (foto ao lado). A representação foi elaborada no âmbito do disposto no Decreto-lei Federal 201/67 em seu Art. 7o , Incisos I, II e III, e no Parágrafo 1o do mesmo artigo do Decreto-lei. Ao todo, a representação firmada pela advogada Romina Giselle Carnielli Carro.

A protocolização da representação será por meio eletrônico, haja vista o atendimento no Legislativo local estar cumprindo as disposições do “Decreto de Lockdown” do prefeito Chico Brasileiro (PSD).

Uma cópia da representação será entregue ainda na presidência da Câmara nesta quarta-feira, às 11h, bem como, para o Ministério Público e à Polícia Federal, haja vista a acusação conter crime eleitoral, o que é de competência da esfera Federal.

Compra de votos – No contido na representação contra o vereador Dr. Freitas consta como o mais grave, a acusação esquema de compra de votos nas eleições de 15 de novembro de 2020. O suposto esquema, segundo fontes do IGUASSU News, teria ocorrido de forma generalizada em, pelo menos, uma região do município, a que é conhecida como “Ocupação da Sadia” – favela que se situa a direita do final da Av. Venezuela no Jardim América, o que, segundo fontes deste veículo de informação digital, já teria sido informado ao Ministério Público, sendo que também já haveria um inquérito policial instaurado pela Polícia Federal, no qual já foram colhidos depoimentos de testemunhas.

Quebra de Decoro – Além da acusação na representação contra o vereador Dr. Freitas, consta ainda a possível quebra de decoro parlamentar do edil, por diversos fatos que, supostamente, configuram quebra de decoro parlamentar, dentre eles o contido em áudio (divulgado anteriormente pelo IGUASSU News), no qual o vereador diz que o prefeito Chico Brasileiro, o atual presidente do Legislativo iguaçuense e o vereador Karl “Kalito” Stoeckl são “ladrões”. No mesmo áudio, o Dr. Freitas diz ainda que o prefeito de Foz é “Pilantra, vagabundo”.

Coletiva – Na oportunidade do protocolo, a advogada e os proponentes do pedido estarão a disposição da imprensa na frente da Câmara de Vereadores para mais informações sobre a representação, quando, possivelmente, se poderá ter conhecimento do inteiro teor da denúncia contra o vereador Dr. Freitas.

Contraditório – Na noite desta terça-feira (09), o IGUASSU News tentou contato por meio do WhatsApp do Dr. Freitas para ouvi-lo para está matéria, mas ele não nos retornou.

Assim que o IGUASSU News tiver acesso à representação que pede a cassação do vereador Jacy Freitas, ou receber algum posicionamento do edil, para quem o contraditório aqui asseguramos, atualizaremos esta matéria.

(D a Redação)

