Foz do Iguaçu: PESQUISA SOB SUSPEITA DE SER DIRECIONADA PARA PRIMEIRA-DAMA DO MUNICÍPIO

Rosa Jerônymo (PSD???), que também é secretária municipal de Saúde, teria sido favorecida em pesquisa realizada nos últimos dias em Foz, em cujo escopo estaria as eleições de 2022 para deputado estadual.

Recebemos na redação do IGUASSU News, informações de nos últimos 3 dias teria sido feita uma pesquisa da empresa Opinião Instituto de Pesquisa de Curitiba (PR), segundo nossas fontes, levantamento no qual, pelas perguntas feitas, estariam dirigidas a favorecer uma candidatura da esposa do prefeito Chico Brasileiro.

Segundo a fonte que subsidiou esta reportagem e que foi entrevistada na tal pesquisa, as perguntas eram em torno das realizações da administração do esposo de Rosa Jerônymo, o prefeito de Foz do Iguaçu, sem entrar em méritos relativos a pontos deficitários do atual governo, como, segundo nossa fonte, Transporte Público, Saúde – em especial no combate a pandemia, pelo que lembrou nossa colaboradora.

Na foto, momento de “aplicação de pesquisa” em Foz do Iguaçu

Durante a pesquisa, como mostrado na foto acima, foi mostrada apenas uma montagem com as fotos da secretária Rosa Jerônymo e a do presidente da Câmara Municipal. Nenhum outro possível candidato teve sua imagem mostrada, ou sequer foi citado, para a colaboradora do IGUASSU News. “Tive a impressão que era para que se escolhesse sobre a mulher do prefeito (Rosa Jerônymo) ou o Ney Patrício. Mas todas as perguntas eram dirigidas para favorecer ela. Não falaram o nome de mais ninguém. Só me perguntaram se eu sabia se a cidade tinha deputado eleito, se eu sabia o nome dele e o que ele tinha feito pela cidade. Em momento nenhum falaram o nome de quem é o nosso deputado eleito.”

CONFIRA OS ÁUDIOS SOBRE A ENTREVISTA:

Áudio 1

Áudio 2



Áudio 3

Áudio 4



Áudio 5



Esquecidos

Em Foz do Iguaçu, é sabido e notório que existem diversos nomes que postulam uma vaga para disputa para deputado (estadual ou federal) em 2022, além do que, em razão de não haver mais coligações partidárias para a disputa, que torna vital para todos os partidos que, para sobreviverem (atendendo cláusulas de barreira/desempenho), precisam lançar candidaturas no próximo pleito eleitoral, a exemplo do que ocorreu nas eleições de 2020 que (com candidaturas em número sem precedente), apesar de serem municipais, foram um primeiro passo em direção a 2022…

Por tudo levantado pelo IGUASSU News, a tal pesquisa, cujos dados não são públicos e nem constam na Justiça Eleitoral por ter sido contrata sem registro oficial (pelo que consta até o fechamento desta edição), é para consumo interno da hostes do PSD iguaçuense (ao qual pertenceria a primeira-dama, não se sabe ao certo, pois o assunto é mantido meio que em “segredo”…) e, quiçá, em busca de apoio do governador Ratinho Júnior (PSD).

Barrados no Baile – “Não falaram nome de outro vereador ou qualquer pessoa que possa ser candidato nas próximas eleições.”, disse nossa colaboradora, quando perguntado pelo IGUASSU News sobre algum outro nome que tenha sido citado, inclusive de vereadores.

Apesar de inúmeros possíveis candidatos, o próprio PSD possui nomes além de Rosa Jerônymo (PSD?) e Ney Patrício, ninguém mais foi citado. Nem do PSD, que tem o vice-prefeito Francisco Sampaio e o vereador Kalito e o suplente Márcio Rosa, que não escondem o desejo de apresentar seus nomes para a disputa. Além desses, somente para constar, existem outros vereadores, de agremiações partidárias distintas, que também são potenciais candidatos (Rogério Quadros – PTB; Anice do PL; Alex Meyer – PP; Cabo Cassol – Podemos; Protetora Carol – PP, dentre outros).

Nesta terça-feira (11), o IGUASSU News consegui falar com um dos “esquecidos” pela pesquisa que nos disse pedindo anonimato: “Se é como vocês (IGUASSU News) dizem, penso que não fomos citados para que o resultado seja realmente todo para projetar a primeira-dama para deputada. O nome do Ney (Patrício) acho que foi colocado para criar uma divisão entre eles com os demais vereadores e com o delegado Francisco (vice-prefeito), porque a preferência, pelo que sei, depois da Rosa, é do delegado. Queimando o Ney para enfraquecê-lo, o bom ambiente na Câmara Municipal pode ser abalado. Não devem estar gostando muito das votações no legislativo, onde já começam a aparecer votos da bancada do prefeito contra os projetos dele.”

“O delegado (Francisco Sampaio, vice-prefeito) é gente boa e muito solícito, mas não tem chance. É hoje a primeira opção depois da Rosa. É compromisso de campanha ele sair para deputado estadual, mas vão puxar o tapete dele, aliás, já estão fazendo isso. Hoje é como se fosse apenas uma ‘Rainha da Inglaterra’, quando muito representando o Chico (Brasileiro) em compromissos que o prefeito não quer ir. Tem muita coisa acontecendo. Não duvido de nada…”, disse nossa fonte esquecida pela pesquisa.

Enquanto Isso

Em meio a prioridade com projetos políticos pessoais da secretária de Saúde Rosa Jerônymo e o grupo político mais próximo de seu marido e prefeito de Foz do Iguaçu, a péssima gestão da secretária a frente da Saúde no combate a pandemia, o município volta a números alarmantes de infectados pela Covid-19, e com a superlotação de leitos de UTI.

Como não fosse suficiente o colapso da Saúde sob sua gestão, a saída encontra pela gestora local da pasta, foi trazer de volta o “lockdown de fim de semana”, como se isso fosse resolver o problema do caos da secretaria comanda por ela, Rosa Jerônimo. O decreto com as medidas de lockdown ficou de ser publicado ainda na noite desta terça-feira (11).

(Da Redação)

Curtir isso: Curtir Carregando...

Relacionado