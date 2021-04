Foz do Iguaçu: PRECURSOR DO PROJETO ONÇAS DO IGUAÇU, PETER CRAWSHAW, MORRE VÍTIMA DE COVID-19

“Hoje é um dia triste. Para nós do projeto, para as onças todas, não só as do Iguaçu. Hoje é dia de se despedir do Peter Crawshaw. Ele foi o pioneiro do trabalho de onças no Brasil. Através de sua paixão, dedicação, humildade e empenho, ele formou muito “onçólogos”, e realmente pavimentou a estrada pela qual todos caminharam e caminham. As onças do Iguaçu tiveram no Peter um guardião. Um gigante que se colocou bravamente entre as onças e sua extinção local, e lutou”, diz a nota.

“Quando reformulamos o projeto e nasceu o Onças do Iguaçu, o Peter veio e nos ajudou no planejamento estratégico. Estava presente na festa de lançamento, há três anos. Ajudou a construir o projeto e o que somos hoje teve sua ‘guiança’. Mandávamos para ele todas as edições do nosso boletim A Voz da Onça, e ele mandava de volta mensagens de incentivo, elogiava e apoiava”, disse Yara Barros, coordenadora do Projeto.

Peter sobreviveu a uma queda de ultra-leve, a ataque de onça e a um sequestro, mas não sobreviveu à covid-19, lamentou Yara.

“Vai em paz, Peter. Guiados e inspirados pela sua paixão seguimos. Uma legião de admiradores, amigos, fãs, pesquisadores…. Vai em paz, Peter. Seu legado imenso fica. Nós te agradecemos. Nossas onças te agradecem. Você foi um gigante”, finalizou.

Legado – De acordo com Jorge Pegoraro, ex-chefe do Parque Nacional do Iguaçu, o analista Ambiental do IBAMA/ICMBio e fundador/mentor do CENAP, deixou um legado para o meio ambiente.

“O trabalho dele foi fundamental para a estruturação dos trabalhos de pesquisa sobre as onças do Parque Nacional, que nasceu como Projeto Carnívoros do Iguaçu e culminou no Projeto Onças do Iguaçu”, disse. “Nos anos 90 fiz um curso no PNI sobre os “Carnívoros do Iguaçu”, eu era ainda um jovem biólogo, assim como Peter. Com certeza, ali, começou minha paixão pelos grandes felinos e pelo próprio Parque”, lembrou Pegoraro.

O ex-chefe do PNI também contou que Peter chegou a Foz nos anos 90 e fez o Doutorado dele nos EUA sobre as onças do Parque.

(Com Cris Loose – Jornalista – https://www.crisloosecompartilha.com/)