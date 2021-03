Foz do Iguaçu: PRESIDENTE DA COMISSÃO DE SAÚDE DA CÂMARA MUNICIPAL VISITOU UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

Vereador Maninho constatou pontos que precisam ser ajustados e outros que precisam de melhorias nas Unidades de Básicas de Saúde do município.

Nesta terça-feira (23), o vereador Valdir de Souza – Maninho (foto ao lado), a convite do Conselho Municipal de Saúde (COMUS-FOZ), esteve em visita nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), para conhecer melhor como é realizado o atendimento para as pessoas infectadas pela COVID-19, e também sobre do demais atendimentos para quem procura esse tipo de instalação de nossa rede pública de Saúde.

Por meio dessas visitas, o presidente da Comissão de Saúde do Legislativo de Foz do Iguaçu, com informações de servidores do setor, pode constatar alguns pontos que precisam ser ajustados e outros que precisam de melhorias naquelas importantes Unidades de Básicas de Saúde. Ao todo somente nesta terça-feira, Maninho visitou 7 UBS por todo o município.

IMAGENS DAS VISITAS DO VEREADOR MANINHO NESTA TERÇA (23):

O próximo passo e aguardar o relatório do COMUS-FOZ que será enviado para o Legislativo, para que sejam feitas gestões do vereador para a mais pronta tomada de providências junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Em sua atuação cotidiana parlamentar, Maninho também tem feito constantes visitas a outras unidades de Saúde do município, coletando importantes informações para suas atividades na Câmara Municipal.

IMAGENS DAS VISITAS DO VEREADOR MANINHO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO:

(Da Redação com Assessoria)

