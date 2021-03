Fronteira: IGUAÇUENSES SÃO EXPULSOS POR AUTORIDADES EM CIUDAD DEL ESTE, POR CAUSA DE AGLOMERAÇÃO EM BALADA

Entre as pessoas que estavam no “Santo Boteco”, 101 brasileiros que cruzaram a ponte, foram identificados 56 são mulheres e 45 homens, que poderão ser impedidos de ingressar no vizinho pais. Assista vídeo da operação conjunta das autoridades paraguaias no local.

Autoridades paraguaias em Ciudad de Este, realizaram uma operação conjunta contra o descumprimento de de medidas sanitárias impostas naquele para o enfrentamento ao Covid-19. A ação foi neste domingo (07), e teve como o conhecido estabelecimento noturno, chamado “Santo Boteco”, muito frequentado por iguaçuenses que cruzam a fronteira para burlar as normas do lockdown vigente em Foz do Iguaçu. O estabelecimento foi interditado na operação comandada pelo fiscal do Estado Edgar Torales, representante do Ministério Público paraguaio.

Edgar Torales informou que recebeu várias reclamações sobre o “Santo Boteco”, e constatou no local a aglomeração pessoas e o não cumprimento de medidas sanitárias e de segurança no local, motivos que levaram o local a ser notificado e fechado. Os frequentadores que estavam no estabelecimento, a maioria sem utilizar máscaras até a chegada das autoridades, foram encaminhados para a Direção de Polícia. Ainda neste Domingo, eles serão colocados à disposição do Ministério Público.

Ao todo, entre as pessoas que estavam no “Santo Boteco”, 101 brasileiros que cruzaram a ponte, 56 mulheres e 45 homens, foram identificados pelas autoridades paraguaias e, posteriormente, conduzidos até a aduana brasileira, onde foram entregues a Polícia Federal brasileira. Eles foram transportas em viaturas das autoridades do Paraguai e por ônibus.

Processo – Segundo consta, serão abertos procedimentos legais pelas autoridades do vizinho país contra todos os brasileiros entregues no lado Brasileiro da Ponte da Amizade, que liga Foz do Iguaçu a vizinha Ciudad del Leste. Uma das medidas que poderão ser determinadas pelas autoridades paraguaias contra os brasileiros identificados na operação do domingo, poderá ser determinada a proibição da entrada deles no vizinho país, não se sabe por quanto tempo.

A exemplo do que ocorre em Foz do Iguaçu, Ciudad del Leste enfrenta um agravamento da crise no sistema de saúde em razão da pandemia e vem sendo uma rotina quase diária de moradores do lado brasileiro da fronteira cruzarem a Ponte da Amizade em busca de atividades em bares e casas noturnas da cidade paraguaia, em razão das restrições impostas pelo lockdown na Terra das Cataratas.

