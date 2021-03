Geração de empregos: OBRA DA PERIMETRAL LESTE ABRE VAGAS PARA TRABALHADORES DA REGIÃO

São 10 vagas oferecidas com salários que variam de R$ 2.100 a R$ 3.500. Obra é financiada pela Itaipu.

O consórcio JL – Planaterra – Iguatemi, responsável pela construção da Perimetral Leste de Foz do Iguaçu, abriu dez vagas para contratação imediata em vários cargos. Os salários variam de R$ 2.100 a R$ 3.500. As vagas são para operadores de escavadeira hidráulica (2 vagas), moto niveladora (2), retroescavadeira (1), trator de esteira (2), trator agrícola com grade (2) e rolo compactador (1). A obra tem o investimento de R$ 140 milhões da margem brasileira da Itaipu Binacional.

Juntas, as obras financiadas por Itaipu somam mais de 2,5 mil empregos.

Para concorrer a uma das vagas, o profissional precisa ter experiência em carteira ou treinamento com certificado e enviar o currículo para recrutamento.foz@construtorajl.com. Os representantes do consórcio vão entrar em contato para combinar outras informações como carga horária, salário e tempo de contratação. Será dada preferência a trabalhadores residentes em Foz do Iguaçu.

GERAÇÃO DE EMPREGOS

As vagas ajudam a aquecer o mercado de trabalho em tempos de desaceleração da economia. Os contratados vão trabalhar na construção da estrada de 15 km que conectará a Ponte da Integração Brasil-Paraguai (entre Foz do Iguaçu e Presidente Franco) à rodovia BR-277. A ponte também é financiada pela margem brasileira da binacional.

General Silva e Luna: “As obras não trazem apenas melhorias em infraestrutura, elas proporcionam desenvolvimento para a região e melhoria na qualidade de vida da nossa gente”

No total, a Itaipu direcionou aportes de R$ 2,5 bilhões para obras como a Perimetral Leste, a Ponte da Integração, a construção do Mercado Municipal de Foz, entre outras, além de novos contratos para modernização do setor elétrico brasileiro. Juntas, essas iniciativas somam mais de 2,5 mil empregos.

“As obras em que a Itaipu investe não trazem apenas melhorias em infraestrutura, elas proporcionam desenvolvimento para a região e melhoria na qualidade de vida da nossa gente, trazendo um impulso ao mercado de trabalho, que tanto sofreu com a pandemia”, comentou o diretor-geral brasileiro da Itaipu, general Joaquim Silva e Luna.

(Da redação com assessoria Itaipu)

