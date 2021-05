Foz do Iguaçu: CÂMARA APRESENTA AO PREFEITO DADOS PARA ROMPIMENTO DO CONTRATO DO TRANSPORTE

Comissão da Câmara de Foz do Iguaçu fez em poucos dias o que o Governo de Chico Brasileiro diz que não conseguiu fazer em 48 meses de gestão.

No dia 1º de maio, o Governo do Prefeito Chico Brasileiro completou quatro anos. Apesar de diariamente a população sofrer com o descaso das empresas de transporte coletivo, nesses 48 meses o gestor não conseguiu juntar os elementos suficientes para o rompimento do contrato de concessão. Pois bem: Uma Comissão Especial da Câmara, formada neste ano, conseguiu. Juntou os dados e nesta terça-feira, 4, trouxe o dossiê. Toda a papelada será entregue ao Sr Prefeito. Agora, Chico Brasileiro não tem mais desculpas para manter esse sistema de transporte, que é o pior do Estado do Paraná.

O relatório da Câmara foi anunciado oficialmente durante a primeira sessão ordinária deste mês de maio, nesta terça-feira (04). Um dos assuntos levantados durante a palavra livre foi o imbróglio do transporte coletivo em Foz. O novo relatório da comissão apontou para rompimento do contrato com Consórcio Sorriso e imediata substituição emergencial dos serviços.

Presidente Ney Patrício com os integrantes da Comissão Especial vereadores Anice Gazzaoui, Edivaldo Alcântara e Jairo Cardoso

O documento foi lido em plenário pelo vereador Jairo Cardoso (DEM), membro da CE. “Esta casa, nesta crise do transporte, não ficou na inércia. Trabalhamos incansavelmente buscando soluções para o problema. Fizemos então um relatório importante”, afirmou o vereador.

No documento, a CE ressalta que a greve do transporte já perdura por vários dias no município e, inacreditavelmente, até o presente momento nada foi feito. O relatório destaca que “a precariedade do serviço não vem de hoje, mas sim de muito tempo, causando imensa insatisfação da população. Não obstante, percebemos uma série de irregularidades trabalhistas e uma categoria que vem sendo usada por pessoas com interesses obscuros”.

AS MAZELAS DO TRANSPORTE COLETIVO DE FOZ

“O que nos traz hoje aqui é fruto de várias reuniões e demandas. Estamos pedindo ao Executivo o rompimento imediato do contrato. Com novos argumentos reforçamos isso”, enfatizou a presidente da CE do transporte, vereadora Anice Gazzaoui (PL). “Vemos que a qualidade do serviço se arrasta há décadas. Com essa paralisação, com essa greve, quem paga o preço alto é sempre a população”, disse o vereador Edivaldo Alcântara (PTB).

O relatório ainda pontua que “(…) esta comissão conclui que uma empresa que não cumpre com seus colaboradores que são o maior patrimônio de qualquer instituição, jamais olhará para o interesse do usuário, que tanto sofre com a oferta de um serviço precário, com horas de espera nos pontos, superlotação, total desrespeito aos trabalhadores e usuários deste serviço (…)”. Imediatamente, a Comissão vai encaminhar o dossiê ao Prefeito para que dê prosseguimento à quebra contratual com o Consórcio Sorriso e a imediata substituição emergencial do transporte coletivo.

“PENSAMOS NO USUÁRIO”, DIZ O PRESIDENTE DO LEGISLATIVO

O presidente da Câmara, vereador Ney Patrício (PSD), também se manifestou a respeito do assunto. “Agradeço aos membros da comissão do transporte que têm se empenhado demais para entender toda a celeuma. E, esse esforço tem sido em prol do usuário do serviço, a população. Fizemos um combinado que era buscar a melhor opção, pensando no usuário. Chegamos à conclusão que o melhor caminho é rompimento do contrato, mas ainda há algumas questões que o Executivo precisa resolver para dar encaminhamento a isso”.

(Da Redação com CMFI)

