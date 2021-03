“Mas o meu justo viverá pela fé. E, se retroceder, não me agradarei dele” (Hebreus 10:38)

Essencialmente, há duas maneiras para viver: uma conforme a vontade de Deus e outra conforme as nossas próprias vontades. Estas incluem o orgulho, o mundanismo, a independência, o desamor, a inconstância… Viver pela fé, ao contrário, é cumprir o propósito do Pai, sem pensar em recuar. É viver pra valer no caminho da fé em Cristo, até o fim.

Esse é o caminho, não há meio-termo com Deus! Escolher Jesus, o autor da nossa fé, pode não ser o mais fácil (a via é estreita e apertada!), mas é o melhor a se fazer. Ele se agradará da sua fidelidade…

Já pensou em desistir?

Muitas vezes ficamos frustrados ou tristes, por vários motivos. Deus não ilude a ninguém. Ele não prometeu que seria fácil e nem sempre será… Mas se assim o fizer, pela fé, terá sempre as fortes mãos de Deus para lhe amparar, sustentar e confortar… Contudo, se decidir segui-Lo, você precisa ser fiel até o fim, sem esmorecer.

– Decida seguir a Cristo nos bons e nos maus momentos da vida

– Negue a si mesmo e abandone o egoísmo

– Deixe tudo nas mãos de Deus, confiando na sua Palavra

– Não desista da fé em Jesus, somente assim, você agradará ao Senhor

OREMOS: