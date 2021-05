Foz: PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL PARALISARÃO AULAS PRESENCIAIS

Em assembleia em Foz do Iguaçu, profissionais da Educação votaram a favor da permanência das aulas de maneira remota e suspensão das atividades presenciais na município. Ao todo 143 trabalhadores foram contaminados pela covid neste ano. Categoria chora a morte de oito colegas.

Em Assembleia Geral Extraordinária on-line promovida pelo SINPREFI 88,6% dos que votaram são a favor da suspensão do projeto-piloto e paralisação das atividades presenciais nas unidades municipais de ensino em Foz do Iguaçu. Também aprovaram a proposta de organização de escala para entrega e recebimento de atividades e entrega de kit alimentação; manutenção do atendimento remoto; fornecimento de EPI’s adequados; e volta às aulas presenciais somente com vacinação e com segurança sanitária.

O SINPREFI encaminhou ofício informando a deliberação ao executivo municipal e à Secretaria Municipal de Educação. “A gestão municipal está adotando medidas que colocam em risco não só os profissionais, mas toda a comunidade escolar. Por isso, contamos com a adesão de todos, amparados pela decisão em assembleia”, defende a presidente do sindicato, Marli Maraschin de Queiroz. O posicionamento da categoria é que as aulas presenciais só sejam retomadas quando houver possibilidade de acesso à vacina e controle da pandemia.

Assim que o projeto-piloto foi iniciado pela Secretaria da Educação, no início de maio, representantes do SINPREFI fizeram uma série de visitas às escolas do município e identificaram que a Escola Municipal João XXIII, no Morumbi, ficou fechada por cinco dias. O motivo atribuído numa placa afixada no portão foi COVID-19. “Em busca de informações, soubemos que pelo menos três profissionais da escola se contaminaram”, ressaltou a diretora de políticas sindicais do SINPREFI, Viviane Jara Benitez.

A Diretoria de Saúde Ocupacional (DISO) apresentou, ao sindicato, levantamento sobre o número de educadores contaminados pelo novo coronavírus em Foz do Iguaçu desde a retomada das atividades pedagógicas presenciais em fevereiro. O resultado é que, pelo menos, 143 profissionais já tiveram a doença neste período, dos 2.000 que compõem a categoria. Foram registradas sete mortes de educadores da ativa, além de um óbito de profissional aposentado em decorrência da doença. O SINPREFI também recebeu diversos relatos de profissionais que ficaram com sequelas da doença.

Em busca da suspensão das atividades presenciais, o SINPREFI também recorreu à Justiça. “Propusemos Ação Civil Pública e estamos aguardando a análise do pedido liminar para que sejam suspensas as aulas presenciais na rede pública do município de Foz do Iguaçu”, informa a assessora jurídica do sindicato, dra. Solange Machado.

PREFEITURA INSISTE EM REABRIR ESCOLAS

Em flagrante contrassenso, o prefeito de Foz do Iguaçu acaba de criar mais um impasse em meio a pandemia. Enquanto edita e reedita decretos de lockdown e toque de recolher, ao mesmo tempo ele resolve reabrir as escolas municipais. A Secretaria de Educação completou na sexta-feira duas primeiras semanas de atividades presenciais em cinco escolas da rede municipal. Ao todo, 119 alunos dos primeiros e segundos anos do Ensino Fundamental voltaram para as salas de aula. A prefeitura faz testes RT-PCR para diagnóstico da Covid-19 nos alunos, mas de acordo com especialistas, isso não traz segurança sanitária total.

Nesta primeira etapa, as atividades acontecem nas escolas Josinete Holler, Papa João Paulo I, Jardim Naipi, Osvaldo Cruz e Princesa Isabel com 30% da capacidade das salas. A ideia é promover retorno gradativo, porém os números da Covid seguem aumentando e pelo Brasil afora as medidas restritivas estão sendo ampliadas.

FOZ TEM 35.730 INFECTADOS E 833 MORTOS

Nesta terça-feira, 18 de maio, Foz do Iguaçu registrou mais 143 novos casos de coronavírus em 24 horas. No total, são 35.730 casos da doença no município desde o início da pandemia. Dos 143 novos casos, 68 são mulheres e 75 homens, com idades entre 5 e 93 anos. Entre eles, 139 estão em isolamento domiciliar e 4 internados. Do total de casos ativos, 605 estão em isolamento domiciliar, com sinais e sintomas leves, e 173 pessoas estão internadas. Dos 125 leitos de UTI, 104 estavam ocupados (83%).

Nas ultimas 24 horas ocorreram mais 2 óbitos na cidade em consequência da covid-19. As vítimas são 1 mulher de 70 anos e 1 homem de 72 anos. No total, são 833 mortes pela doença no município desde o início da pandemia.

DECISÃO DOS EDUCADORES

A Assembleia do SINPREFI foi realizada na noite de sexta-feira (14), de forma on-line pelo canal do SINPREFI no Youtube. As dirigentes do SINPREFI que conduziram a Assembleia, Marli Queiroz e Viviane Jara, apresentaram aos participantes a última edição do Jornal Mural Digital. Relembraram os nomes dos oito colegas da educação que morreram vítimas da Covid-19 em Foz do Iguaçu, sete profissionais da ativa e uma aposentada. Atualizaram a quantidade de educadores contaminados pela COVID-19 de janeiro até abril de 2021. Segundo informações que receberam da Diretoria de Saúde Ocupacional são 143 contaminados.

Líderes do SINPREFI e do SISMUFI debatem data-base em reunião com secretário de administração, Nilton Bobato, no dia 7 de maio. (Foto Assessoria)

A advogada do SINPREFI, Solange Machado, conversou com os participantes sobre a Ação Civil Pública que o SINPREFI iniciou. Também orientou os profissionais da educação quanto às irregularidades encontradas no ambiente de trabalho. Alguns profissionais fizerem uso da palavra defendendo diferentes pontos de vista sobre a pauta. Além disso, as dirigentes do SINPREFI atualizaram os participantes sobre outros assuntos de interesse da categoria. Um deles, a negociação da data-base.

DATA-BASE

Além da polêmica envolvendo os riscos das atividades presenciais nas unidades escolares, os educadores votaram nesta terça-feira (18), em Assembleia Geral conjunta com os demais servidores do município representados pelo Sindicato dos Servidores Municipais de Foz do Iguaçu (SISMUFI), a questão de pagamentos atrasados de ascensões, progressões e data-base. O prefeito Chico Brasileiro e o secretário de administração, Nilton Bobato estiveram presentes à assembleia para apresentar a proposta da prefeitura.

O prefeito afirmou que, atualmente, é impossível apresentar medida concreta em relação à reposição por diversos fatores: momento crítico da pandemia, incerteza em relação à arrecadação, limite prudencial estourado. “O que estamos propondo é que a gente comece a discutir no início de junho, a partir da publicação do índice oficial do primeiro quadrimestre”, disse Chico Brasileiro.

Entre os participantes, 79,3% votaram contra a proposta do executivo municipal, manifestando defenderem pagamento imediato da avaliação de desempenho e pagamento parcelado da data-base e demais ascensões represadas. Eles pedem que o prefeito Chico Brasileiro encaminhe um projeto de lei para a Câmara de Vereadores detalhando como serão feitos os pagamentos. “Fazendo uma conta rápida é possível apontar que já perdemos, só com a falta do pagamento da data-base, em torno de 9% no acumulado dos últimos 2 anos,” aponta o presidente do SISMUFI, Aldevir Hanke.

A presidente do SINPREFI, Marli Maraschin de Queiroz reforçou o atendimento na sede do sindicato por agendamento pelo telefone: (45) 99922-6097.

(Da Redação com assessoria SINPREFI e PMFI)

