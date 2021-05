Imunização: FOZ DO IGUAÇU COMEÇA A VACINAR PESSOAS DE 50 A 54 ANOS COM COMORBIDADE COMPROVADA

São 20 unidades de saúde e a Vigilância em Saúde abertas neste sábado das 8h às 14h para vacinação. O agendamento já pode ser feito.

A faixa etária da vacinação contra a covid-19 para o grupo prioritário de comorbidades foi ampliada para as pessoas entre 50 a 54 anos a partir deste sábado (08) pela Secretaria de Saúde de Foz do Iguaçu. A vacinação dos grupos prioritários está ocorrendo nas Unidades Básicas de Saúde (UBS).

O agendamento pode ser feito no site da prefeitura pelo link http://vacinacao.pmfi.pr.gov.br/, opção ‘comorbidades’, ou ainda nos postos de saúde e na central de agendamento pelos telefones 2105-1105/1106/1120. As vinte unidades de saúde e a Vigilância em Saúde estão abertas neste sábado das 8h às 14h. A vacinação do grupo de comorbidades, assim como ocorreu com os idosos, é feita de forma escalonada e começou no grupo de comorbidades de 55 a 59 anos na quinta-feira (6).

COMPROVAÇÃO DA COMORBIDADE

No momento do agendamento, o sistema identifica as pessoas que fazem tratamento pelo Sistema Único de Saúde (SUS), que não precisam de comprovação da comorbidade. Caso a comorbidade não seja identificada, é necessário apresentar o formulário elaborado pela Secretaria Municipal de Saúde, disponível no link https://www5.pmfi.pr.gov.br/pdf-2385&publicacao. O documento deve ser preenchido, assinado e carimbado pelo médico.

Também serão aceitos atestados médicos que, obrigatoriamente, apresentem as seguintes informações: nome do paciente, número da Classificação Internacional de Doenças (CID), e nome, CRM e carimbo do médico. Os atestados que não apresentarem todos os dados não serão aceitos pela Secretaria de Saúde.

OUTROS GRUPOS

Nesta etapa da campanha de vacinação contra a covid também são contemplados gestantes, pessoas com síndrome de down e puérperas (mulheres em período pós parto de até 45 dias) com mais de 18 anos. Pessoas com deficiência permanente que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC) de 55 a 59 anos começaram a ser vacinadas na quinta-feira (6) e a faixa etária está sendo ampliada para 50 a 54 anos neste sábado (8).

No primeiro dia de vacinação dos novos grupos prioritários foram imunizadas 759 pessoas com comorbidades. A faixa etária para este grupo será reduzida conforme a chegada de mais doses no município. Até quinta-feira (06) foram aplicadas 67.564 doses da vacina contra a covid-19 em Foz do Iguaçu, sendo 43.940 primeira dose e 23.624 segunda.

