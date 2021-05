Imunização: FOZ DO IGUAÇU INTENSIFICA VACINAÇÃO EM GRUPOS PRIORITÁRIOS

Prefeitura anunciou a chegada de 8.295 doses da vacina AstraZeneca para dar sequência à Campanha de Vacinação contra a Covid-19.

A vacinação em gestantes, puérperas (mulheres em período pós-parto de até 45 dias) e pessoas com síndrome de down começou nesta quarta-feira (05) em Foz do Iguaçu e está sendo feita em vinte unidades básicas de saúde. Nesta nova etapa dos grupos prioritários, também foram incluídas as pessoas renais crônicas, que estão sendo vacinadas nas próprias clínicas onde realizam a terapia de substituição renal (diálise).

Pela manhã, a movimentação foi tranquila em boa parte das unidades, com organização das equipes e agilidade no atendimento aos usuários.

Klyvian foi acompanhada da mãe até a unidade de saúde do Jardim América para receber a primeira dose

Aos 40 anos, Klyvian Gilse foi acompanhada da mãe, Nair, até a unidade de saúde do Jardim América para receber a primeira dose. “Nossa alegria é imensa. Estávamos ansiosas por este dia e agora ficamos mais tranquilas. Desde o início da pandemia, ela (Klyvian) se cuida muito e evita ter contato com as pessoas”, contou dona Nair, que aos 77 anos já está imunizada contra a Covid. Klyvian, que tem síndrome de down, escolheu até a roupa para esse dia especial. “Estou muito feliz e agora esperando a segunda dose”, comemorou.

No oitavo mês de gestação, Michellayne Golveia, de 28 anos, não teve dificuldade em fazer o agendamento on-line pelo site da Prefeitura e recebeu hoje pela manhã a primeira dose na Unidade de Saúde do Campos do Iguaçu. “Foi bem fácil e rápido. Agendei e estou sendo atendida no horário marcado, tudo bem organizado”, contou. “Vivemos num momento tão incerto e a vacina nos dá um pouco de alívio, ainda mais nessa reta final da gestação”, disse.

Fernanda Balotin, de 35 anos, recebeu a primeira dose da vacina AstraZeneca e saiu da unidade com o retorno marcado para a segunda dose. “Meu bebê está com 23 dias. Pra mim foi ótimo receber a notícia de que receberíamos a vacina e estar aqui hoje é maravilhoso”, afirmou.

VACINAÇÃO PARA PESSOAS COM COMORBIDADES DEVE INICIAR NESTA QUINTA-FEIRA

A Prefeitura de Foz do Iguaçu anunciou a chegada de 8.295 doses da vacina AstraZeneca para dar sequência à Campanha de Vacinação contra a Covid-19. Nesta nova fase a iniciar nesta quinta-feira, serão vacinadas as pessoas entre 55 e 59 anos com comorbidades e com deficiência permanente que recebem o BPC (Benefício de Prestação Continuada). Também haverá continuidade da vacinação em gestantes, puérperas, forças de segurança e idosos nas 20 unidades básicas de saúde. O agendamento para a primeira dose deste grupo está disponível no site da Prefeitura de Foz do Iguaçu (http://vacinacao.pmfi.pr.gov.br/).

No dia da vacinação, além dos documentos pessoais e comprovante de residência, as pessoas com comorbidades terão que comprovar a doença. No caso de quem já faz acompanhamento médico no Sistema Único de Saúde (SUS), as informações constam no prontuário do paciente. Os outros integrantes do grupo devem apresentar um formulário padrão preenchido por um médico. O documento também estará disponível no site da prefeitura.

COMORBIDADES

Fazem parte do grupo das comorbidades: Pessoas com diabetes; Pneumopatias crônicas graves; Hipertensão Arterial Resistente (HAR); Hipertensão arterial estágio 3; Hipertensão arterial estágios 1 e 2 com LOA e/ou comorbidade; Insuficiência cardíaca (IC); Cor-pulmonale e Hipertensão pulmonar; Cardiopatia hipertensiva; Síndromes coronarianas; Valvopatias; Miocardiopatias e Pericardiopatias; Doenças da Aorta, dos Grandes Vasos e Fístulas arteriovenosas; Arritmias cardíacas; Cardiopatias congênita no adulto; Próteses valvares e Dispositivos cardíacos implantados; Doença cerebrovascular; Doença renal crônica; Imunossuprimidos; Anemia Falciforme; Obesidade mórbida e Cirrose hepática. A descrição completa das comorbidades está disponível no site: http://vacinacao.pmfi.pr.gov.br/

