Imunização: FOZ DO IGUAÇU RECEBE NOVO LOTE DE VACINAS CONTRA A GRIPE H1N1

Atual etapa da campanha contempla professores e agentes de apoio da rede pública e privada, e pessoas com 60 anos ou mais.

A Secretaria de Saúde de Foz do Iguaçu recebeu, na segunda-feira (17), um novo lote de vacinas contra a Influenza (gripe H1N1). Os imunizantes estão sendo aplicados nas unidades de saúde básicas onde não ocorre o atendimento de pacientes com suspeita de covid-19.

A campanha de vacinação contra a gripe, atualmente, está na segunda etapa, que contempla professores e agentes de apoio da rede pública e privada de ensino, e pessoas com 60 anos ou mais. A vacinação continua sendo feita normalmente aos integrantes do primeiro grupo, que é formado por puérperas (mulheres que tiveram filho há 45 dias), gestantes, crianças de seis meses a 6 anos incompletos e trabalhadores da saúde.

No sábado (15), a Secretaria de Saúde realizou o “Dia D” da vacinação contra a Influenza, garantindo a imunização de mais de 2,3 mil pessoas no dia, mostrando boa adesão à campanha. Para evitar aglomerações e garantir um melhor atendimento à população, a Secretaria de Saúde orienta que a vacinação seja agendada, por meio do site http://vacinacao.pmfi.pr.gov.br/. É possível escolher a data, horário e unidade em que a dose será aplicada.

A segunda fase da campanha de vacinação contra a gripe segue até 8 de junho, de acordo com o calendário da Secretaria Estadual de Saúde (SESA). A estimativa do Ministério da Saúde é de que pelo menos 4,4 milhões de pessoas sejam vacinadas contra a Influenza no Paraná – 90% do público-alvo.

NOVA FASE

Na próxima etapa, que inicia dia 9 de junho e segue até 9 de julho, serão vacinados os seguintes grupos: pessoas com comorbidades, deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso, trabalhadores portuários, forças de segurança e salvamento, forças armadas, funcionários do sistema de privação de liberdade, população privadas de liberdade e adolescentes e jovens em medidas socioeducativas.

(Da Redação com PMFI)

Curtir isso: Curtir Carregando...

Relacionado