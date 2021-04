Imunizante: PARAGUAI SUSPENDE APLICAÇÃO DA VACINA DA ASTRAZENECA EM PESSOAS COM MENOS DE 55 ANOS

No dia 7 de abril, a Agência Europeia de Medicamentos (EMA) e a Organização Mundial da Saúde (OMS) reconheceram que há uma possível relação causa e efeito entre a vacina da AstraZeneca (Vaxzevria) e a formação de coágulos sanguíneos com plaquetas baixas.

O Paraguai suspenderá a aplicação da vacina contra a COVID-19 da AstraZeneca em pessoas menores de 55 anos, anunciou o Ministério da Saúde Pública e Bem-Estar Social do país. “Levando em conta as evidências existentes até agora, e a recomendação do Comitê Técnico Nacional de Imunizações, o PAI (Programa Ampliado de Imunizações) resolveu suspender a aplicação da primeira dose com a AstraZeneca em pessoas com menos de 55 anos”, comunicou.

Acrescenta-se que os profissionais da saúde com menos de 55 anos de idade “que ainda não receberam a primeira dose da AstraZeneca poderão inicial o esquema contra a COVID-19 com outras doses disponíveis neste momento, como a Sputnik V ou a Covaxin”. Ao mesmo tempo, os profissionais que já receberam a primeira dose da vacina da AstraZeneca poderão completar o inoculação com a segunda.

Em meados de março, diversos países europeus suspenderam a administração da vacina da AstraZeneca depois de que foram registrados diversos casos letais de trombose após sua aplicação, porém posteriormente, alguns países retomaram o uso da vacina. A maioria dos casos referidos corresponde a mulheres com menos de 60 anos, tendo os efeitos adversos ocorridos em média duas semanas após a vacinação.

(Da Redação com SputnikNews)

