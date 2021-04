Infraestrutura: APOIO DE ITAIPU E AÇÕES DO DEPUTADO VERMELHO FORAM DECISIVAS PARA AMPLIAÇÃO DA PISTA DO AEROPORTO

“Com nova pista, Foz do Iguaçu estará conectada com o mundo”, diz o parlamentar. Ampliação possibilitou arrecadação extra no leilão do Bloco Sul.

Os aeroportos que integram o Bloco Sul foram arrematados na quarta-feira (7) por R$ 2,128 bilhões, quase 16 vezes mais que a proposta mínima. “Certamente não teríamos chegado a esse valor se a pista do Aeroporto Internacional não tivesse sido ampliada”, destacou o deputado federal Vermelho ao falar durante a cerimônia de inauguração que contou com a presença do presidente Bolsonaro. O apoio da Itaipu e as ações do deputado foram decisivas para ampliação da pista do aeroporto de Foz do Iguaçu.

Vermelho agradeceu os investimentos do Governo Federal em Foz e região por meio da Itaipu: “A cada visita, Bolsonaro deixa um presente para Foz do Iguaçu e toda nossa região. Com a ampliação da pista do nosso aeroporto, toda a região será beneficiada”, explicou Vermelho. “Temos honra e orgulho em receber nosso presidente porque ele e sua equipe estão deixando uma marca de progresso e desenvolvimento pelos quatro cantos do país”, acrescentou o deputado.

Nova pista possibilitará voos diretos para Europa e Estados Unidos

“Com a pista ampliada Foz do Iguaçu estará conectada com o mundo. Nosso aeroporto está capacitado para pousos e decolagens diretos da Europa e Estados Unidos e agora vamos atrás de novos voos para incrementar o turismo e gerar mais empregos”, frisou o deputado.

ATUAÇÃO DECISIVA

Quando a ideia de ampliação da pista estava praticamente descartada, Vermelho levou as aspirações dos iguaçuenses ao governador Ratinho Junior e ao general Silva e Luna para que a pista fosse ampliada antes do leilão. “Na época – recorda Vermelho – o governador me disse para conseguir o projeto que ele iria se empenhar. Ligamos para o Piolla e ele levou o projeto imediatamente a Curitiba. Em seguida conversamos com a Infraero, com Itaipu e o projeto foi retomado. Hoje inauguramos essa obra maravilhosa com a certeza do dever cumprido”.

Vermelho agradece a comitiva presidencial durante a inauguração da nova pista do Aeroporto das Cataratas

PARTICIPAÇÃO DO FUNDO IGUAÇU

Gilmar Piolla, que presidiu o Fundo Iguaçu e foi Secretário Municipal de Turismo, afirmou em postagem nas redes sociais que o Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu tem agora a maior pista de pouso e decolagem da região Sul do Brasil, com 2.858 metros de extensão. Segundo ele, “a ampliação da pista vai permitir, futuramente, voos sem escala para Estados Unidos e países europeus. Obra, construída com recursos da Itaipu Binacional, será estratégica para a melhoria da conectividade aérea e a retomada do turismo no pós-pandemia”.

Piolla também agradeceu as lideranças que lutaram e apoiaram para que a obra se tornasse realidade, dentre elas, o deputado Vermelho. “Nossa gratidão ao general Joaquim Silva e Luna, ex-diretor geral brasileiro da Itaipu Binacional; ao governador do Paraná, Ratinho Junior; ao brigadeiro André Luiz Fonseca, diretor de Operações da Infraero, e equipe local sob comando do Joacir Araujo dos Santos; ao secretário nacional de Aviação Civil, Ronei Saggioro Glanzmann; ao secretário de Infraestrutura e Logística do Paraná, Sandro Alex; ao deputado federal Vermelho; ao Fundo Iguaçu e ao Codefoz, pelo apoio e confiança”.

DEPUTADO FALA SOBRE O LEGADO DE SILVA E LUNA

O presidente Bolsonaro fala na cerimônia de transmissão de cargo na Itaipu

O deputado Vermelho também participou da posse do novo diretor-geral da Itaipu, general João Francisco Ferreira. Ele sucede o general Joaquim Silva e Luna que assumirá a presidência da Petrobrás. Vermelho destacou as obras do Governo Federal, executadas por meio da Itaipu durante a gestão de Silva e Luna. Entre as obras estão a segunda ponte entre Brasil e Paraguai; a construção da Perimetral Leste, que ligará esta segunda ponte à rodovia BR-227; a duplicação e revitalização de 8,7 quilômetros da Rodovia das Cataratas (BR-469); a Estrada Boiadeira (Noroeste); e a duplicação da BR-277 em Cascavel.

O total de investimento de Itaipu nos últimos dois anos é da ordem de R$ 2,5 bilhões. “O general Silva e Luna fez uma gestão brilhante e nos deixa um legado histórico. Nós temos certeza que o general Ferreira dará continuidade à essa trajetória de sucesso”.

(Da redação com assessoria)

Curtir isso: Curtir Carregando...